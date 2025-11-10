週二北東部低溫22度 嚴防紫爆雨彈

氣象署指出，東半部地區的雨勢明顯且持續，外出請注意安全。（資料照）

第26號颱風過去3小時強度略為增強，颱風中心目前在鵝鑾鼻南南西方海面，預計此颱風強度仍有稍增強的趨勢。（擷取自中央氣象署）

未來一週降雨趨勢。（氣象署提供）

〔即時新聞／綜合報導〕今年第26號颱風「鳳凰」逼近，氣象署指出，週二桃園至高屏地區有局部短暫陣雨，大台北與東半部地區也有陣雨，尤其東半部雨勢會相當明顯，外出請注意安全，前往山區留心坍方、落石及溪水暴漲等情況。

中央氣象署預報，週二受東北季風及颱風外圍環流影響，有機會出現共伴效應，使雨勢有更加明顯的趨勢，迎風面基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島有陣雨，有大雨或豪雨出現，尤其東半部地區雨勢明顯且持續，有局部豪雨等級以上發生的機率，桃園至高屏地區有局部短暫陣雨。

氣溫方面，新竹以北及東半部地區天氣整天偏濕涼，氣溫介於22至25度左右，其他地區早晚也偏涼，低溫普遍為22至24度，白天高溫在苗栗以南約27至30度。

離島天氣：澎湖陰短暫陣雨，氣溫23至25度；金門陰短暫陣雨，氣溫21至23度；馬祖陰短暫陣雨，氣溫18至20度。

颱風動態方面，根據最新資料顯示，中度颱風「鳳凰」過去3小時強度略為增強，中心目前在鵝鑾鼻南南西方海面，向北北西轉北移動，對東沙島海面、巴士海峽台灣海峽南部將構成威脅，預計此颱風強度仍有稍增強的趨勢。

關於週三週四天氣，天氣風險公司指出，週三預期隨著暴風圈接觸陸地，台中以南地區的風雨會漸趨明顯，東半部迎風面也持續會有較明顯的雨勢，反而是在台中以北到大台北一帶受地形屏障作用，加上共伴效應的區域北抬，可能有風雨減小的空窗期出現機會；週三晚間到深夜至週四凌晨這段期間，預估中南部的風雨在週四清晨前可能還是會比較明顯，但隨著颱風減弱將會有慢慢變小的趨勢，花東地區則是會逐漸進入背風面，風雨有明顯減小的機會，北部、東北部在颱風過山、進入東北部海面的過程中，北風到西北風會逐漸進來，風雨又將逐漸增大起來。

​

週四上午以後鳳凰颱風進入東北部海面，應該已經減弱為熱帶性低氣壓，後續繼續遠離，但是東北季風仍強，配合颱風殘餘的環流水氣，北部、東北部可能持續會有降雨，中北部沿海及外島地區仍有強陣風。整體風雨在週四晚間後會有繼續減小的趨勢。

紫外線指數方面，基隆市、連江縣為低量級，其他縣市皆達中量級。

空品部分，11日颱風外圍環流及東北季風影響，環境風場為東北風。竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

紫外線指數方面，基隆市、連江縣為低量級，其他縣市皆達中量級。（擷取自中央氣象署）

空品方面，11日竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級，北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

新竹以北及東半部地區整天偏濕涼，氣溫介於22至25度左右，其他地區早晚也偏涼，低溫普遍為22至24度。（擷取自中央氣象署）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法