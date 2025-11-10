為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    豬肉開市第3天！毛豬交易均價每公斤98.81元 養豬協會：價格穩定

    2025/11/10 18:27 記者楊媛婷／台北報導
    台灣豬美味無可取代，養豬協會呼籲國人一起支持台灣豬。（資料照）

    隨毛豬於11月6日中午12時候恢復運輸，7日0時起恢復拍賣、屠宰、屠體運輸，豬肉開市扣掉週日肉品市場休市已為第3天，毛豬交易價今（10日）平均每公斤為98.81元，中華民國養豬協會今（10日）表示，豬價只要在95元以上都是正常，籲國人支持台灣豬。

    因應國內毛豬之前禁運禁宰長達15天，預估市場端將有35萬到39萬頭毛豬受影響延遲上市，農業部採取秩序出豬、冷凍公會等適時進場採購等方式穩定產銷，每日出豬量不超過3萬頭，7日開市第一天，平均每公斤毛豬交易價為103.01元，8日週六假日更衝到每公斤111.27元，今日毛豬交易頭數為2萬7959頭，每公斤平均交易價格為98.81元。

    養豬協會理事長潘連周表示，今天交易價格仍算正常，認為只要每公斤交易價在95元以上都堪稱合理，今天的毛豬平均重量為133.7公斤，較疫情前的126公斤，多出近8公斤，因台灣豬的美味難以取代，零售市場端豬肉買氣暢旺，很多菜市場的肉攤早上8點就完售，預估最好的情況可能最快在1個月內，延遲上市的豬隻就有望消化完畢。

    農業部畜牧司表示，目前全國豬場一切正常，無疫情。

