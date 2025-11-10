鳳凰颱風北上微增強 東半部、大台北山區留意豪雨以上降雨

未來降雨趨勢。（氣象署提供）

定量降雨預報。（氣象署提供）

中央氣象署發布陸上強風特報。（氣象署提供）

〔記者蔡昀容／台北報導〕鳳凰颱風逐漸逼近，中央氣象署下午5點30分發布海警，東沙島海面、巴士海峽、台灣海峽南部要嚴加戒備。氣象署預報員林秉煜指出，颱風北上過程有微幅增強空間，今天晚間到明天東半部地區、大台北山區有豪雨等級以上降雨。

根據氣象署下午5時氣象資料，今年第26號颱風鳳凰，目前強度達中度颱風，位於鵝鑾鼻南南西方約490公里處，以每小時13公里速度，向北北西轉北靠近台灣。24小時後預測抵達鵝鑾鼻西南西方約330公里處。

林秉煜表示，今天傍晚台灣附近浪高已達3米以上，台東也有6米浪高，未來預計還會明顯增大。明、後天各沿海及離島預估3米以上浪高，南部、恆春半島、東南部、澎湖預估6米以上浪高。

強風方面，今明2天台中、馬祖、澎湖、恆春半島平均風力9級，陣風11級以上。明天颱風北上過程 海峽這側風力偏強，西半部、離島風力較大；週三颱風接近西南陸地，受外圍環流影響，東半部風力也會增強；週四颱風減弱，環境偏東北風，台灣附近仍有較強陣風。

雨勢方面，今晚到明天受共伴效應影響，大台北山區、東半部地區、恆春半島豪雨以上降雨，明晚趨緩；南部地區外圍環流影響，降雨機率也高。

週三颱風北上，中南部、花東降雨比北部多；週四颱風遠離，北部仍有較大雨勢；週五雨勢趨緩，僅北部有零星降雨。

