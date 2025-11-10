為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    溫馨！北市環保局援贈118件再生家具 助光復受災戶重建家園

    2025/11/10 18:38 記者蔡愷恆／台北報導
    台北市環保局與民間團體「台北效力志工團」公私協力合作，援贈118件再生家具給花蓮縣光復鄉等受災戶，幫助他們盡快恢復正常生活。（台北市環保局提供）

    樺加沙颱風導致堰塞湖潰堤，花蓮縣光復鄉災情嚴重，歷經各界協助清除淤泥、整頓家園，災民終於能回家了，但因許多家具全毀，缺乏生活起居必備的家具重建家園，諸如餐桌椅、寢具、儲物櫃等。台北市環保局與民間團體台北效力志工團公私協力合作，援贈118件再生家具給花蓮縣光復鄉等受災戶，幫助他們盡快恢復正常生活。

    環保局說明，經盤點整理再生家具的援贈清冊後，首批捐贈給花蓮縣光復鄉的品項包括衣櫥、餐桌椅、床組、斗櫃、電視櫃等共118件再生家具，由台北效力志工團分送至花蓮縣光復鄉受災戶家中。

    環保局進一步說明，捐贈來源是由環保局「再生家具展示場」所提供，這些再生家具是藉由收運台北市家戶排出的舊家具後，經由環保局資源回收隊師傅巧手翻修後，讓家具煥然一新、重新賦予新生命。該局自102年起持續推動「再生家具·讓愛永續」援贈計畫，至今年9月底已贈送被扶助家庭共3777件再生家具，這些承載舊愛家庭故事的家具，重新化為溫暖送愛到新的家庭，讓資源有效循環再利用、落實永續環保理念。

    環保局指出，基於珍惜資源，惜物愛物，將這些二手家具經由師傅精湛工藝重新打造而成，再將這些資源贈予有需要的家庭，不只達到環保循環再利用，減少廢棄物及焚燒所產生之廢氣，也實踐公益良善社會，更進一步教育民眾愛物惜物的觀念，共同從日常生活中減少廢棄物的浪費，為環保盡一份心力。

