鳳凰颱風逼近！ 中捷列車停駛風力標準一次看

因應鳳凰颱風，中捷公司完成整備及應變準備。（中捷公司提供）

鳳凰颱風侵襲菲律賓畫面令人觸目心驚，目前鳳凰颱風轉向台灣，中捷公司因應鳳凰颱風可能帶來的風雨，已完成各車站及廠區各項防颱整備及應變準備，加強檢視車站及廠區各項設施設備。

中捷公司總經理朱來順今（10）日至市政府站抽檢防颱作業整備情況，並依照「防颱防洪工作項目檢查表」逐一檢視，皆合乎規定，他並請各級主管落實各站檢查，尤其是施工中建設更要確實查核，要提高警覺，密切注意風雨變化及各項設備狀況，期能確保颱風期間捷運系統及旅客安全。

中捷公司說明，行控中心也將持續監看風力等級，視風力強度採取應變措施，當平均風力達7級，列車將採降速為每小時40公里；當平均風力達8級，或瞬間風力達10級，列車將暫停行駛。列車暫停行駛後，經確認風力已減弱，平均風力未達8級，或瞬間風力未達10級，且時間滿2小時，將啟動軌道巡檢作業，確認行車安全無虞後恢復營運。

中捷公司表示，捷運即時營運狀態可至台中捷運官網、臉書或APP查詢。

