    首頁 > 生活

    高雄今年至9月捕獲逾5萬隻綠鬣蜥 議員李雅芬提醒部分綠地應加強巡邏

    2025/11/10 18:18 記者王榮祥／高雄報導
    高雄市今年1到9月累計捕獲逾5萬隻綠鬣蜥。（記者王榮祥攝）

    高雄市今年1到9月累計捕獲逾5萬隻綠鬣蜥。（記者王榮祥攝）

    高雄市到今年9月累計捕獲逾5萬隻綠鬣蜥！市議員李雅芬今質詢指出，綠鬣蜥根本不怕人，自己家中也出現且趕不走，建議農業局加強熱區緝捕頻率，農業局長姚志旺答詢時允諾，只要發現綠鬣蜥頻繁出沒處、會多派專人處理。

    李雅芬今在農林部門質詢時關注綠鬣蜥氾濫議題。她提到楠梓區清豐社區出現一堆綠鬣蜥休息畫面，自己住家也曾兩度遇到綠鬣蜥、趕都趕不走，凸顯綠鬣蜥根本不怕人，還有民眾上班途中看到綠鬣蜥排隊過馬路。

    李雅芬引述農業局統計，2019年捕獲676隻、去年捕獲數達到6592隻，今年到9月更暴增至51233隻，農業局建議民眾看到綠鬣蜥就打1999、同時培訓626位民間獵人，感覺有初步成效，但她還是要建議，部分城市裡的綠地仍可加強巡邏。

    農業局長姚志旺答詢坦言，綠鬣蜥數量確實有點氾濫，高市府特別訓練6百多位民間獵人，搭配專業團隊全力抓捕，後續也辦理回訓機制，針對綠鬣蜥可能出現的熱點，會請專家團隊多巡查。

    高雄市議員李雅芬（右）建議農業局，對城市部分可能出現綠鬣蜥的綠地應加強巡檢。（記者王榮祥翻攝）

    高雄市議員李雅芬（右）建議農業局，對城市部分可能出現綠鬣蜥的綠地應加強巡檢。（記者王榮祥翻攝）

