商品標籤五花八門釀「視覺噪音」 網友1招減壓更省荷包

各式商品五花八門標籤與品牌標誌常常讓人眼花撩亂，這種現象被稱為「視覺噪音」。有網友分享，她嘗試將家中所有產品標籤遮住，藉此減少干擾，不僅讓生活更平靜，也降低了購物慾望。

《Bustle》報導，IG用戶@chessiedomrongchai分享，她用膠帶將家中所有美妝產品的標籤遮住，讓梳妝台上只剩空白瓶身和簡單工具。她表示，這樣做是為了「不再被品牌綁架，看到物品本身，而不是它們的品牌」，並減少消費慾望。網友紛紛留言支持，認為這種方式可以幫助人更專注於產品本身，也降低了日常生活的視覺刺激。

心理治療師麗莎（Lisa Chen）指出，視覺噪音是指環境中大量的標籤、品牌和行銷訊息，例如浴室裡的洗髮精、梳妝台上的化妝品，甚至廚房與書桌上的各類商品。她說，視覺訊息過多會讓大腦不斷篩選資訊，長期可能造成慢性壓力與焦慮，也會增加決策疲勞。對高度敏感的人而言，視覺噪音更可能造成感官過度刺激。

除了減少壓力，遮蓋標籤也有助於控制消費慾望。麗莎表示，品牌標誌本身是一種行銷手段，會潛意識地刺激購買行為。當標籤消失後，人們更容易專注於現有產品的使用，而不是追求新商品。實行方式簡單，包括撕掉標籤、使用無標籤容器或將產品收起。她建議，「當生活環境不再被過度刺激，更能專注於真正重要的事物」。

