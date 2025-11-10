為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    商品標籤五花八門釀「視覺噪音」 網友1招減壓更省荷包

    2025/11/10 22:20 即時新聞／綜合報導
    生活中，各種商品上的標籤與品牌標誌常常讓人眼花撩亂，這種現象被稱為「視覺噪音」，示意圖。（彭博）

    生活中，各種商品上的標籤與品牌標誌常常讓人眼花撩亂，這種現象被稱為「視覺噪音」，示意圖。（彭博）

    各式商品五花八門標籤與品牌標誌常常讓人眼花撩亂，這種現象被稱為「視覺噪音」。有網友分享，她嘗試將家中所有產品標籤遮住，藉此減少干擾，不僅讓生活更平靜，也降低了購物慾望。

    Bustle》報導，IG用戶@chessiedomrongchai分享，她用膠帶將家中所有美妝產品的標籤遮住，讓梳妝台上只剩空白瓶身和簡單工具。她表示，這樣做是為了「不再被品牌綁架，看到物品本身，而不是它們的品牌」，並減少消費慾望。網友紛紛留言支持，認為這種方式可以幫助人更專注於產品本身，也降低了日常生活的視覺刺激。

    心理治療師麗莎（Lisa Chen）指出，視覺噪音是指環境中大量的標籤、品牌和行銷訊息，例如浴室裡的洗髮精、梳妝台上的化妝品，甚至廚房與書桌上的各類商品。她說，視覺訊息過多會讓大腦不斷篩選資訊，長期可能造成慢性壓力與焦慮，也會增加決策疲勞。對高度敏感的人而言，視覺噪音更可能造成感官過度刺激。

    除了減少壓力，遮蓋標籤也有助於控制消費慾望。麗莎表示，品牌標誌本身是一種行銷手段，會潛意識地刺激購買行為。當標籤消失後，人們更容易專注於現有產品的使用，而不是追求新商品。實行方式簡單，包括撕掉標籤、使用無標籤容器或將產品收起。她建議，「當生活環境不再被過度刺激，更能專注於真正重要的事物」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播