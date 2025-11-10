幼兒園監視器14天存證過短成漏洞 侯友宜：研議延長至1個月

新北市議員呂家愷今（10）日在議會總質詢指出，幼兒園監視器畫面僅保存14天，已成兒少受虐調查漏洞，建議延長保存至30天，並成立「兒少保護辦公室」。（記者羅國嘉攝）

新北市議員呂家愷今（10）日在議會總質詢指出，幼兒園監視器畫面僅保存14天，已成兒少受虐調查漏洞，建議延長保存至30天，並成立「兒少保護辦公室」。市長侯友宜表示，認同保存期過短，將研議延長至1個月，並請社會局討論設置「兒少保護辦公室」專責機制。

呂家愷指出，新北幼兒園監視器依中央規定保存14天，但實際上在多起不當管教事件中，家長、校方甚至部分政府機關在通報時，常出現監視畫面消失的情況。他強調，有部分業者因知悉可能涉及虐童案件，會刻意拖延通報，甚至以系統損壞或畫面覆蓋為由，規避提供通報前14天的影像，導致後續調查受限。

請繼續往下閱讀...

呂家愷建議，市府應在管理辦法中明確加強規範，將監視器保存期限延長至30天，以防止規定成為湮滅證據的漏洞。此外，兒少議題涉及多局處，他也呼籲成立「兒少保護辦公室」作為統合平台，縮短橫向聯繫時間。

侯友宜表示，若業者有拖延或刪除畫面情形，屬嚴重不當行為，應於通報當下立即啟動回溯保存機制。他也認同14天期限過短，已請教育局與教保相關團體研議延長至1個月，比照社會局托嬰中心的規範，如果有適用的規範，幼兒園就直接拿來用；另外，新北市目前已有重大虐待事件防治小組，是否升級為專責辦公室會請社會局研議。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法