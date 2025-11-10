非洲豬瘟凸顯獸醫師「人力荒」 議員促桃市府增加公職員額

桃園市動保處公職獸醫師編制員額28人，要肩負防疫工作及動保業務。（農業局提供）

非洲豬瘟疫情凸顯獸醫人力不足問題，桃園市議員楊朝偉今（10）日市政總質詢時，建議農業局加強公職獸醫師人力並分區，一旦發生疫情等狀況，可以立即到場處置；桃市府動保處表示，桃園市公職獸醫師編制員額28人，實際約26到27人，其中9人負責防疫工作，除了經濟動物，也要負責動保業務，工作負擔大且多元，將持續爭取員額、人力誘因及職等提高，紓解動保及公職獸醫師人力問題。

楊朝偉表示，依據規定每個畜牧場必須有特約獸醫師，全台統計平均每位獸醫師要顧33.7萬頭經濟動物，桃市府針對獸醫師不足、工作負擔沉重，應該研擬規劃提升公職獸醫師並採取責任分區，一旦發生疑似疫情等問題，獸醫師可立即到場協助。

農業局長陳冠義表示，這次非洲豬瘟疫情發生第3天，市府即與獸醫師公會、養豬協會開會，每個畜牧場都要有特約獸醫師，獸醫師分配不均的問題全國都有，有些獸醫師負擔量確實比較大，桃園市獸醫師約有500多人，大部分投入動物醫院工作，至於動保處公職獸醫師編制員額28人，一旦發生動物疑似出現非洲豬瘟等病毒，立即依照中央提供的SOP作業原則處置。

動保處長王得吉表示，畜牧場可跨縣市與獸醫師簽約，若有動物生病、出現異常死亡情形，畜牧場人員會通報特約獸醫師，特約獸醫師判斷有問題，會採樣送檢或通報動保處公職獸醫師到現場判斷及採樣，而動保處公職獸醫師編制員額28人，實際約26到27人，其中9人肩負防疫工作，負責巡查畜牧場、定期採樣檢驗等，與畜牧場特約獸醫師形成互補。

王得吉表示，桃園市動保處編制員額僅52人、六都最少，相較第二少的台北市，除了動保工作，還有大量經濟動物工作，希望持續向中央爭取員額，提高誘因增加公職獸醫師意願，像是今年6月開始依職等提供每月1到3萬元公職獸醫師不開業獎金，希望拉近公職獸醫師與開業獸醫師的薪資待遇，並爭取提高基層人員職，紓解動保及公職獸醫師人力問題。

另，動保處說明，動保處整年業務工作計畫經費約為1.6億元，其中，防疫業務佔比約為14.49%，未來將視情況滾動調整經費需求，也將視需求爭取編制增加獸醫人數。

桃園市動保處公職獸醫師編制員額28人，要肩負防疫工作及動保業務。（農業局提供）

