    首頁 > 生活

    嘉市稽查彰化芬普尼蛋 20盒問題批號雞蛋已賣光

    2025/11/10 18:03 記者王善嬿／嘉義報導
    嘉義市衛生局人員到門市稽查問題蛋品回收下架情形。（嘉義市政府提供）

    彰化縣衛生局抽驗市售「鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）」，檢出芬普尼代謝物超標，衛福部追查蛋源來自彰化一間畜牧場，抽驗富翁洗選蛋、香草園洗選蛋等部分批號蛋品也有不符規定情形，全面清查銷售通路回收下架並停售。嘉義市衛生局7日聯繫19家全聯福利中心門市下架及停售問題批號蛋品，其中「富翁洗選蛋（溯源碼I47045）」20盒已賣完，全聯各分店已自主下架該廠牌其他非問題蛋品，現場張貼回收品項。

    嘉義市衛生局表示，7日接獲彰化縣衛生局電話通知，就督促19家轄內全聯販售門市，將「富翁洗選蛋10粒裝（溯源碼I47045-251023C、I47045-251030C）」、「香草園洗選蛋10粒裝（溯源碼I47045-251027C、I47045-251103C）」等問題蛋品預防性下架，派員至現場門市、大全聯嘉義店稽查下架回收情形，共稽查20家次。

    嘉義市衛生局說，經全聯總公司回報，富翁洗選蛋（溯源碼I47045）20盒都已賣完、「香草園洗選蛋」沒有進貨，全聯各分店已自主下架及退貨回收64盒前述廠牌非問題蛋品至退貨區，現場張貼公告回收品項。

    市衛生局說，今年配合食藥署執行「禽畜水產品藥物殘留監測計畫」抽樣檢驗雞蛋、鴨蛋等相關產品，檢驗動物用藥殘留，包含禽畜產品中殘留農藥，截至目前為止，共抽驗16件都與規定相符；將持續配合中央監測計畫抽驗市售相關蛋品，督促業者落實食品安全自主管理，以確保民眾食用安全。

    市衛生局表示，消費者若有購買該批問題蛋品，可持發票或產品向原購買商提出退換貨。如有食品衛生問題或疑義，電洽05-2338267。

    嘉義市衛生局清查全聯各門市回收下架問題蛋品情形。（嘉義市衛生局提供）

