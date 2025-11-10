學測報名11/11截止 大考中心宣布如地方放颱風假權宜措施

大學學測明日將截止報名，大考中心今晚宣布地方政府如果放颱風假的權宜措施。（資料照）

中度颱風「鳳凰」北轉朝台灣逼近，中央氣象署預估今（10）日發布海上颱風警報，明（11）日上午發布陸上颱風警報。大考中心今晚宣布，地方政府如果放颱風假的權宜措施。大考中心說明，明（2026）年大學學測及高中英聽第二次考試報名將於明日截止，集報單位或個報考生應在明日下午17時前完成報名，但因所屬縣市政府宣布明日停班停課，以至於無法如期繳交報名費者，可於恢復上班上課當日改採匯票方式辦理。

大考中心表示，2026高中英語聽力測驗第二次考試及學科能力測驗兩項考試之報名，皆依簡章日程於明日下午17時截止，尚未完成報名程序之集報單位及個報考生，應儘快於兩項考試之試務專區完成系統報名作業，並繳交報名費。

大考中心說明，但如果集報單位或個報考生 因所屬縣市政府考量鳳凰颱風來襲而宣布11月11日停班停課，以至於無法如期繳交報名費者，可於恢復上班上課當日改採匯票方式辦理。詳細繳款方式可洽大考中心（02）23661416轉612或電子郵件exam@ceec.edu.tw。

