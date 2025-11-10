鳳凰颱風17:30發布海警 首波警戒範圍曝光

今年第26號颱風鳳凰逐漸逼近台灣，中央氣象署11月10日下午5時30分發布海上颱風警報。（氣象署提供）

〔記者蔡昀容／台北報導〕鳳凰颱風朝台灣襲來，中央氣象署今天（10日）下午5時30分發布海上颱風警報，警戒區域包括東沙島海面、巴士海峽及台灣海峽南部，請航行及作業船隻應嚴加戒備。氣象署預測颱風仍有稍增強趨勢。

氣象署發布海上颱風警報，根據下午5時氣象資料，今年第26號颱風鳳凰，目前強度達中度颱風，位於鵝鑾鼻南南西方約490公里處，以每小時13公里速度，向北北西轉北靠近台灣。24小時後預測抵達鵝鑾鼻西南西方約330公里處。

鳳凰颱風近中心最大風速每秒38公尺，相當於13級風；瞬間最大陣風每秒48公尺，相當於15級風；七級風平均暴風半徑250公里，十級風平均暴風半徑80公里。

氣象署指出，鳳凰颱風過去3小時強度略為增強，預計此颱風強度仍有稍增強的趨勢；明天週二上半天發布陸上颱風警報，週三下半天颱風可能自台中以南地區登陸。

氣象署提醒，今明兩天颱風外圍環流及東北季風產生共伴效應帶來雨勢，北部、東半部、恆春半島局部大雨或豪雨，大台北、宜花留意豪雨等級以上降雨；中南部及台東也要防局部大雨或豪雨。

鳳凰颱風朝台灣靠近。圖為11月10日下午2時的颱風路徑潛勢預報。（氣象署提供）

