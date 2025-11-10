為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    鳳凰颱風17:30發布海警 首波警戒範圍曝光

    2025/11/10 17:43 記者蔡昀容／台北報導
    今年第26號颱風鳳凰逐漸逼近台灣，中央氣象署11月10日下午5時30分發布海上颱風警報。（氣象署提供）

    今年第26號颱風鳳凰逐漸逼近台灣，中央氣象署11月10日下午5時30分發布海上颱風警報。（氣象署提供）

    今年第26號颱風鳳凰逐漸逼近台灣，中央氣象署10日下午5時許發布海上颱風警報。（氣象署提供）

    今年第26號颱風鳳凰逐漸逼近台灣，中央氣象署10日下午5時許發布海上颱風警報。（氣象署提供）

    〔記者蔡昀容／台北報導〕鳳凰颱風朝台灣襲來，中央氣象署今天（10日）下午5時30分發布海上颱風警報，警戒區域包括東沙島海面、巴士海峽及台灣海峽南部，請航行及作業船隻應嚴加戒備。氣象署預測颱風仍有稍增強趨勢。

    氣象署發布海上颱風警報，根據下午5時氣象資料，今年第26號颱風鳳凰，目前強度達中度颱風，位於鵝鑾鼻南南西方約490公里處，以每小時13公里速度，向北北西轉北靠近台灣。24小時後預測抵達鵝鑾鼻西南西方約330公里處。

    鳳凰颱風近中心最大風速每秒38公尺，相當於13級風；瞬間最大陣風每秒48公尺，相當於15級風；七級風平均暴風半徑250公里，十級風平均暴風半徑80公里。

    氣象署指出，鳳凰颱風過去3小時強度略為增強，預計此颱風強度仍有稍增強的趨勢；明天週二上半天發布陸上颱風警報，週三下半天颱風可能自台中以南地區登陸。

    氣象署提醒，今明兩天颱風外圍環流及東北季風產生共伴效應帶來雨勢，北部、東半部、恆春半島局部大雨或豪雨，大台北、宜花留意豪雨等級以上降雨；中南部及台東也要防局部大雨或豪雨。

    鳳凰颱風朝台灣靠近。圖為11月10日下午2時的颱風路徑潛勢預報。（氣象署提供）

    鳳凰颱風朝台灣靠近。圖為11月10日下午2時的颱風路徑潛勢預報。（氣象署提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播