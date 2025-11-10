台中綠美圖開幕倒數 4美女議員開箱留倩影

台中市議員邱愛珊（左起）、黃佳恬、張家銨和陳淑華檢視綠美圖動線。（記者黃旭磊攝）

台中綠美圖（台中市立美術館暨圖書館）斥資53億元興建，將於12月13日開幕營運，台中市民進黨市議員陳淑華、張家銨及國民黨議員黃佳恬、邱愛珊等人，下午由台中市文化局長陳佳君、建設局長陳大田等人導覽，參觀大廳鏡面湧泉水池及挑高6層樓、全台美術館中最高展示空間，議員要求除了展覽需吸睛引人潮，更重要是要加強安全，讓遊客對台中留下絕美印象。

台中綠美圖10月28日起試營運，台中市長盧秀燕、設計團隊普利茲克建築獎得主妹島和世與西澤立衛開箱，以及台中市副祕書長張大春陪民眾入館後，台中市議會都發建設水利委員會，今天下午也前往參訪，在地民進黨西屯區市議員林祈烽、國民黨議員李中等人，由台中市圖書館長曾惠君、美術館長賴依欣導覽，眾人參觀大廳1樓廣場鏡面水池湧泉，以及挑高27公尺、垂直聯通六層樓全台美術館最高展示空間，考察動線為民眾把關。

台中市議員陳淑華表示，工程要收尾了要注意安全，綠美圖緊鄰台中國際會展中心，附近停車空間顯然不夠，公車路線也不足，開幕後要有常態性接駁捷運班車，至於圖書館館藏看起來是不夠，還要寬列預算加強藏書。

台中綠美圖大廳鏡面湧泉水池吸睛。（記者黃旭磊攝）

台中綠美圖將於12月13日開幕營運，民進黨市議員陳淑華、張家銨及國民黨議員黃佳恬、邱愛珊考察挑高6層展示空間。（記者黃旭磊攝）

