為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台中綠美圖開幕倒數 4美女議員開箱留倩影

    2025/11/10 17:39 記者黃旭磊／台中報導
    台中市議員邱愛珊（左起）、黃佳恬、張家銨和陳淑華檢視綠美圖動線。（記者黃旭磊攝）

    台中市議員邱愛珊（左起）、黃佳恬、張家銨和陳淑華檢視綠美圖動線。（記者黃旭磊攝）

    台中綠美圖（台中市立美術館暨圖書館）斥資53億元興建，將於12月13日開幕營運，台中市民進黨市議員陳淑華、張家銨及國民黨議員黃佳恬、邱愛珊等人，下午由台中市文化局長陳佳君、建設局長陳大田等人導覽，參觀大廳鏡面湧泉水池及挑高6層樓、全台美術館中最高展示空間，議員要求除了展覽需吸睛引人潮，更重要是要加強安全，讓遊客對台中留下絕美印象。

    台中綠美圖10月28日起試營運，台中市長盧秀燕、設計團隊普利茲克建築獎得主妹島和世與西澤立衛開箱，以及台中市副祕書長張大春陪民眾入館後，台中市議會都發建設水利委員會，今天下午也前往參訪，在地民進黨西屯區市議員林祈烽、國民黨議員李中等人，由台中市圖書館長曾惠君、美術館長賴依欣導覽，眾人參觀大廳1樓廣場鏡面水池湧泉，以及挑高27公尺、垂直聯通六層樓全台美術館最高展示空間，考察動線為民眾把關。

    台中市議員陳淑華表示，工程要收尾了要注意安全，綠美圖緊鄰台中國際會展中心，附近停車空間顯然不夠，公車路線也不足，開幕後要有常態性接駁捷運班車，至於圖書館館藏看起來是不夠，還要寬列預算加強藏書。

    台中綠美圖大廳鏡面湧泉水池吸睛。（記者黃旭磊攝）

    台中綠美圖大廳鏡面湧泉水池吸睛。（記者黃旭磊攝）

    台中綠美圖將於12月13日開幕營運，民進黨市議員陳淑華、張家銨及國民黨議員黃佳恬、邱愛珊考察挑高6層展示空間。（記者黃旭磊攝）

    台中綠美圖將於12月13日開幕營運，民進黨市議員陳淑華、張家銨及國民黨議員黃佳恬、邱愛珊考察挑高6層展示空間。（記者黃旭磊攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播