    首頁 > 生活

    新竹颳強陣風！建築鷹架搖搖欲墜 紅綠燈號誌線纜垂落

    2025/11/10 17:33 記者洪美秀／新竹報導
    鳳凰颱風還未到，新竹市卻因瞬間陣風大到寶山路的一處建築鷹架及西大路與南大路的紅綠燈號誌線纜搖搖欲墜及垂落，險象環生情形讓人捏把冷汗。（照片取自市議員施乃如臉書）

    鳳凰颱風還未到，新竹市卻因瞬間陣風大到寶山路的一處建築鷹架及西大路與南大路的紅綠燈號誌線纜搖搖欲墜及垂落，險象環生情形讓人捏把冷汗。（照片取自市議員施乃如臉書）

    鳳凰颱風逼近台灣，雖還未登陸已影響台灣的天氣，素有風城之稱的新竹市，風大雖是日常，但今天出現強烈瞬間陣風，其中寶山路一處建案的鷹架已被吹得搖搖欲墜，還因此封閉道路，另西大路與南大路口的號誌線纜也被風吹得垂落在地，經通報後由警方緊急管制。市議員劉彥伶與施乃如和建華里長林宸玉除立即公告，也提醒用路人注意安全，且要求市府要針對建案鷹架及市區的重要路口進行線路總體檢，以免發生公共危險及意外。

    施乃如提到，因受強風影響，竹市多個路口號誌線纜出現低垂情形，其中位在西大路與南大路口的號誌線纜因風勢強勁低垂，接著又被路經路口的吊車勾壞，也影響用路人通行，經通報後已由警方在現場實施交通管制，確保用路人安全。交通處緊急搶修單位也到現場進行線路重整。對此情況，她也要求市府及相關線路管理單位應全面檢視各路口並改善所有線路，且要儘速清除廢線，避免長期堆疊造成風險，同時考慮線纜下地可行性，從源頭降低再次掉落的可能性。

    另今天一早，也因強勁陣風，導致寶山路一處建案的鷹架搖搖欲墜，好幾個鷹架已垂掉掛著，險象環生，由於鄰近非營利幼兒園及進園區的交通要道，因位處交通要道，市府也緊急封閉道路，要求建商趕緊處理，避免鷹架掉落砸傷用路人或行人，經封閉管制處理後，下午恢復通車。

    鳳凰颱風還未到，新竹市卻因瞬間陣風大到寶山路的一處建築鷹架及西大路與南大路的紅綠燈號誌線纜搖搖欲墜及垂落，險象環生情形讓人捏把冷汗。（照片取自市議員施乃如臉書）

    鳳凰颱風還未到，新竹市卻因瞬間陣風大到寶山路的一處建築鷹架及西大路與南大路的紅綠燈號誌線纜搖搖欲墜及垂落，險象環生情形讓人捏把冷汗。（照片取自市議員施乃如臉書）

    鳳凰颱風還未到，新竹市卻因瞬間陣風大到寶山路的一處建築鷹架及西大路與南大路的紅綠燈號誌線纜搖搖欲墜及垂落，險象環生情形讓人捏把冷汗。（照片取自建華里長林宸玉臉書）

    鳳凰颱風還未到，新竹市卻因瞬間陣風大到寶山路的一處建築鷹架及西大路與南大路的紅綠燈號誌線纜搖搖欲墜及垂落，險象環生情形讓人捏把冷汗。（照片取自建華里長林宸玉臉書）

    鳳凰颱風還未到，新竹市卻因瞬間陣風大到寶山路的一處建築鷹架及西大路與南大路的紅綠燈號誌線纜搖搖欲墜及垂落，險象環生情形讓人捏把冷汗。（照片取自建華里長林宸玉臉書）

    鳳凰颱風還未到，新竹市卻因瞬間陣風大到寶山路的一處建築鷹架及西大路與南大路的紅綠燈號誌線纜搖搖欲墜及垂落，險象環生情形讓人捏把冷汗。（照片取自建華里長林宸玉臉書）

