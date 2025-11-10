澎湖往返台灣班機明起華信、立榮「每日保留36機位」 供居民緊急搭乘

交通部長陳世凱（中）與澎湖縣長陳光復，一同前往松山機場視察澎湖居民緊急需求保留機位整備情形，會後交通部長陳世凱接受媒體聯訪。（記者田裕華攝）

今年澎湖秋冬空運機票需求緊張，為滿足澎湖居民就醫、奔喪等緊急往返台灣的搭機需求，交通部長陳世凱表示，明天（11日）起至明年1月31日，每日將保留36個機位給居民申請，若無人使用，將於起飛「24小時前」及「1小時前」，分兩批釋出機位給普通旅客。

10月連假數量特別多，加上嘉義至澎湖藍色公路10月13日起停航至翌年4月，澎湖航線搭機需求攀升。澎湖縣政府與立委反映，居民淡季期間遇緊急需求卻苦無機位。

交通部長陳世凱、澎湖縣長陳光復今天下午到松山機場視察機場與航空公司整備狀況。陳世凱受訪表示，今年狀況特殊，連假特別多，各離島航空運輸需求高。以澎湖來說，今年淡季並不淡，往年觀光需求10月開始下降，但今年直至11月仍有不少觀光客；民航局協調航空業者，透過加班機及放大機型，澎湖航線10月增加4700個機位，11月增加7600個機位。

為進一步提供澎湖居民緊急往返台灣的搭機需求，民航局協調航空業者保留機位，供設籍澎湖民眾往返台北及高雄。華信航空、立榮航空明日起每日分別提供20、16個機位，華信保留機位分布於上午8時至中午12時、下午1時至晚間7時航班，立榮分布於上午8時至中午12時、下午1時至晚間6時航班。

陳世凱表示，澎湖居民如有就醫、奔喪或其他緊急需求，卻訂不到機票，可向縣府聯繫申請機位。此機制先由澎湖試行，若對居民真的有效，未來金門、馬祖如有同樣需求，也會與地方政府討論如何協助。

民航局指出，航空公司表示，旅客訂位後未搭乘比例約6至10%，且有重複訂位情形，民航局亦請離島縣政府向鄉親宣導勿重複訂位，未使用機票即早退票。

民航局表示，受疫情影響，航空公司面臨人力流失、航機供應鏈原物料短缺、航機交機延遲等因素，國內線運能吃緊；此外，業者會利用淡季期間安排進廠維修，故運能仍顯侷促。

為此，民航局協調國內航線運能時，會根據各項因素預估旅客需求人數，並要求航空公司備妥運能及盡早協調集團支援；已請業者盡力備妥國內線運能，航空站也會持續關注緊急需求機位使用情形，適時滾動檢討。

