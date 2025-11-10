因應鳳凰颱風 北市水門隨時啟動「只出不進」或「關閉」

台北市水利處呼籲將水利處官方帳號「戀戀水綠 臺北水利」加為LINE好友，可隨時接收水情資訊。（台北市水利處提供）

中央依氣象署預報，颱風「鳳凰」已通過呂宋島，正在南海重新整合，預估今（10）晚將發布海上颱風警報，明（11）日上午發布陸警機率高，台北市政府水利處提醒，北部受影響情形暫不明朗，因應水門隨時啟動「只出不進」或「關閉」管制，提醒民眾降雨期間勿進入河川區進行水域活動。

「鳳凰」颱風有可能明日發布陸警，警戒區域初估包括中南部、花蓮、台東，北部將取決於颱風接近陸地時的減弱程度。台北市水利工程處指出，受颱風外圍環流及東北季風影響，基隆北海岸、大台北、東半部地區將有大雨或豪雨發生的機率，考量上游水庫（石門、翡翠）接近滿水位，可能隨時進行調節性放水，河濱疏散門隨時可能啟動「只出不進」或「關閉」等管制措施，提醒民眾降雨期間勿進入河川區進行水域活動。

請繼續往下閱讀...

水利處提醒，當河川水位上漲快速時，可能隨時執行堤外封閉作業，建議市民避免前往河濱區域活動及停放車輛，以策安全，特別是河濱地勢較低的淡水河台北橋周邊沿線、百齡左、右岸河濱公園等。而車輛停放於河川區內的車主，在「只出不進」管制4小時後，未移置的車輛將拖吊，並依法開罰1800至4800元罰鍰，經拖吊的車輛另需繳納移置費及保管費。

水利處提醒，車輛停放在河川區的車主，至台北市停車工程管理處網站，登錄車輛資訊，就可收到堤外停車場防汛的簡訊通知。或將水利處官方帳號「戀戀水綠 臺北水利」加為LINE好友訂閱「水情警報器」功能，可接收雨量警戒，第一時間展開自主防災，還可提供雨量、河川水位、雨水下水道水位、抽水站狀態、淹水點查詢等功能，讓市民朋友快速獲得水情相關資訊。

