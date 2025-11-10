為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    因應鳳凰颱風 北市水門隨時啟動「只出不進」或「關閉」

    2025/11/10 17:19 記者何玉華／台北報導
    台北市水利處呼籲將水利處官方帳號「戀戀水綠 臺北水利」加為LINE好友，可隨時接收水情資訊。（台北市水利處提供）

    台北市水利處呼籲將水利處官方帳號「戀戀水綠 臺北水利」加為LINE好友，可隨時接收水情資訊。（台北市水利處提供）

    中央依氣象署預報，颱風「鳳凰」已通過呂宋島，正在南海重新整合，預估今（10）晚將發布海上颱風警報，明（11）日上午發布陸警機率高，台北市政府水利處提醒，北部受影響情形暫不明朗，因應水門隨時啟動「只出不進」或「關閉」管制，提醒民眾降雨期間勿進入河川區進行水域活動。

    「鳳凰」颱風有可能明日發布陸警，警戒區域初估包括中南部、花蓮、台東，北部將取決於颱風接近陸地時的減弱程度。台北市水利工程處指出，受颱風外圍環流及東北季風影響，基隆北海岸、大台北、東半部地區將有大雨或豪雨發生的機率，考量上游水庫（石門、翡翠）接近滿水位，可能隨時進行調節性放水，河濱疏散門隨時可能啟動「只出不進」或「關閉」等管制措施，提醒民眾降雨期間勿進入河川區進行水域活動。

    水利處提醒，當河川水位上漲快速時，可能隨時執行堤外封閉作業，建議市民避免前往河濱區域活動及停放車輛，以策安全，特別是河濱地勢較低的淡水河台北橋周邊沿線、百齡左、右岸河濱公園等。而車輛停放於河川區內的車主，在「只出不進」管制4小時後，未移置的車輛將拖吊，並依法開罰1800至4800元罰鍰，經拖吊的車輛另需繳納移置費及保管費。

    水利處提醒，車輛停放在河川區的車主，至台北市停車工程管理處網站，登錄車輛資訊，就可收到堤外停車場防汛的簡訊通知。或將水利處官方帳號「戀戀水綠 臺北水利」加為LINE好友訂閱「水情警報器」功能，可接收雨量警戒，第一時間展開自主防災，還可提供雨量、河川水位、雨水下水道水位、抽水站狀態、淹水點查詢等功能，讓市民朋友快速獲得水情相關資訊。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播