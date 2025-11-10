為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    鳳凰颱風來襲 基市府：暖暖興隆街持續交管

    2025/11/10 17:04 記者俞肇福／基隆報導
    基隆市暖暖區興隆街11月7日發生邊坡坍塌，造成巨石砸落路面，市府工務處7日晚間10時已將土石清運完畢。（圖為基隆市政府提供）

    基隆市暖暖區興隆街11月7日發生邊坡坍塌，造成巨石砸落路面，市府工務處7日晚間10時已將土石清運完畢。（圖為基隆市政府提供）

    基隆市暖暖區興隆街邊坡上週五（7日）14時左右發生邊坡坍塌落石，工務處隨即派員到場勘察，發現崩落路面的土石約約160公噸，當天22時左右路面巨石清除；基隆市長謝國樑今天（10日）14時到場，了解坍方落石搶修進度。基隆市工務處長簡翊哲指出，邊坡浮石都已清除，但距路面約40公尺處，有塊12公尺高的岩石，部分結理開裂，因此道路持續封閉。颱風過後再勘查，決定要以錨定或削壁方式，避免危及下方人車。

    謝國樑聽取工務處簡報，以及暖暖區在地議員連恩典、林旻勳和陳冠羽，反映民眾心聲及建議後，謝國樑要求工務處、交通處和暖暖區公所，持續觀察邊坡動態。

    簡翊哲表示，鳳凰颱風即將來襲，等到風雨過後，工務處會委由專業技師前往勘察，研擬復建方案。他進一步表示，復建工程原則上有兩種施作工法，首先是在開裂節理處施作錨定工程，固定兩塊石頭，避免崩落。其次是做邊波降坡工程，削減岩壁，增加穩定性，再做後續復建工程。

    另外，興隆街7日落石造成自來水管受損，水管末端有41戶停水。工務處9日傍晚完成邊坡初步清理作業後，水公司即進場搶修，修復供水管路後，9日21時30分已經恢復供水。

    基隆市暖暖區興隆街11月7日發生邊坡坍塌，造成巨石砸落路面，市府工務處7日晚間將土石清運完畢。圖為基隆市長謝國樑（圖中）聽取工務處長簡翊哲（圖左）與暖暖區議員意見。（圖為基隆市政府提供）

    基隆市暖暖區興隆街11月7日發生邊坡坍塌，造成巨石砸落路面，市府工務處7日晚間將土石清運完畢。圖為基隆市長謝國樑（圖中）聽取工務處長簡翊哲（圖左）與暖暖區議員意見。（圖為基隆市政府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播