鳳凰颱風來襲 基市府：暖暖興隆街持續交管

基隆市暖暖區興隆街11月7日發生邊坡坍塌，造成巨石砸落路面，市府工務處7日晚間10時已將土石清運完畢。（圖為基隆市政府提供）

基隆市暖暖區興隆街邊坡上週五（7日）14時左右發生邊坡坍塌落石，工務處隨即派員到場勘察，發現崩落路面的土石約約160公噸，當天22時左右路面巨石清除；基隆市長謝國樑今天（10日）14時到場，了解坍方落石搶修進度。基隆市工務處長簡翊哲指出，邊坡浮石都已清除，但距路面約40公尺處，有塊12公尺高的岩石，部分結理開裂，因此道路持續封閉。颱風過後再勘查，決定要以錨定或削壁方式，避免危及下方人車。

謝國樑聽取工務處簡報，以及暖暖區在地議員連恩典、林旻勳和陳冠羽，反映民眾心聲及建議後，謝國樑要求工務處、交通處和暖暖區公所，持續觀察邊坡動態。

簡翊哲表示，鳳凰颱風即將來襲，等到風雨過後，工務處會委由專業技師前往勘察，研擬復建方案。他進一步表示，復建工程原則上有兩種施作工法，首先是在開裂節理處施作錨定工程，固定兩塊石頭，避免崩落。其次是做邊波降坡工程，削減岩壁，增加穩定性，再做後續復建工程。

另外，興隆街7日落石造成自來水管受損，水管末端有41戶停水。工務處9日傍晚完成邊坡初步清理作業後，水公司即進場搶修，修復供水管路後，9日21時30分已經恢復供水。

基隆市暖暖區興隆街11月7日發生邊坡坍塌，造成巨石砸落路面，市府工務處7日晚間將土石清運完畢。圖為基隆市長謝國樑（圖中）聽取工務處長簡翊哲（圖左）與暖暖區議員意見。（圖為基隆市政府提供）

