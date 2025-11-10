中部大客車駕駛職缺逾300個 ！ 擴大徵才11/22在豐原監理站舉行

大客車駕駛擴大徵才獎勵方案。（豐原監理站提供）

中部地區大客車駕駛職缺逾300個，公路局台中區監理所與嘉義區監理所將於11月22日（週六）上午10時至13時30分，在豐原監理站辦理「薪想事成 邁向前程」大客車駕駛擴大徵才活動，現場邀集19家公路客運、市區客運及遊覽車客運公司現場徵才，另有5個政府單位提供多元諮詢服務，歡迎有意願投入客運業職場的民眾踴躍參與。

台中區監理所所長楊聰賢表示，為改善營業大客車駕駛人缺員之情形，公路局自111年起辦理大客車駕駛徵才補助，為嘉惠更多客運業者申請補助，達到補足駕駛人力所需的缺口與培育及留用優良的駕駛人，已延長補助至115年2月28日。

請繼續往下閱讀...

這次活動凡成功媒合者，連續受僱滿3個月，可請領穩定就業獎勵金、生活津貼及駕駛訓練費用等3種補助津貼，單一駕駛人最高可請領逾20萬元，歡迎有意願投入大客車駕駛的朋友加入行列，不要錯過本次優渥補助機會！

營業大客車駕駛擴大徵才獎勵方案補助詳細內容及活動相關訊息，可電洽中部各地監理單位諮詢。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法