    首頁 > 生活

    鳳凰颱風逼近！新北捷運視風雨調整班距 輕軌瞬間風力達9級停駛

    2025/11/10 16:58 記者賴筱桐／新北報導
    新北輕軌系統若10分鐘平均風力達6級或瞬間風力達9級以上，將暫停營運。圖為安坑輕軌。（新北捷運公司提供）

    因應中度颱風「鳳凰」來襲，新北捷運公司表示，目前淡海、安坑輕軌及捷運環狀線均已完成防颱整備作業，颱風期間將視風雨狀況調整營運班距，其中輕軌系統若10分鐘平均風力達6級或瞬間風力達9級以上，將依標準作業程序暫停營運。

    新北捷運公司指出，已全面完成防颱應變準備工作，包括各車站、機房及機廠等設施的抽水機、發電機、沙包等防汛裝備皆就定位，並針對各低窪及易積水區域預設應變措施，確保捷運系統在颱風期間的安全與穩定。

    新北捷運公司說明，淡海、安坑輕軌系統若瞬間風力達8級，列車將降速至每小時30公里；若10分鐘平均風力達6級或瞬間風力達9級以上，將依標準作業程序暫停營運；若路段出現淹水深度超過6公分，列車將不進入該區域，並啟動替代運轉模式。

    此外，環狀線中運量系統如遇瞬間風力達8級，或10分鐘平均風力達7級、瞬間風力達10級以上時，列車將降速至每小時30公里，初次到站將暫停2分鐘觀察風勢，若風勢未減弱，則安排清車並暫停營運。

    新北捷運公司提醒，颱風期間搭乘捷運若遇列車降速或營運暫停，須遵從司機員與站務人員指示避險，即時營運資訊可至新北捷運公司官網或「新北捷運」官方粉絲專頁查詢。

    鳳凰颱風逼近，新北捷運系統已完成防颱整備工作。圖為捷運環狀線。（新北捷運公司提供）

