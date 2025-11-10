為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    鳳凰颱風料週三嘉義以南登陸！正脫離菲呂宋島逐漸北轉撲台

    2025/11/10 17:23 即時新聞／綜合報導
    鳳凰颱風主體已逐漸脫離菲律賓呂宋島，目前還在重整結構，北轉朝台灣前進。（圖翻攝自台灣颱風論壇｜天氣特急）

    鳳凰颱風主體已逐漸脫離菲律賓呂宋島，目前還在重整結構，北轉朝台灣前進。（圖翻攝自台灣颱風論壇｜天氣特急）

    鳳凰颱風預計週三(12日)傍晚在嘉義以南沿海登陸。（圖翻攝自臉書「天氣職人-吳聖宇」)

    鳳凰颱風預計週三(12日)傍晚在嘉義以南沿海登陸。（圖翻攝自臉書「天氣職人-吳聖宇」)

    〔即時新聞／綜合報導〕中度颱風「鳳凰」目前在南海重整結構，北轉朝台灣逼近，中央氣象署預估今天（10日）傍晚5點半發布海上颱風警報，明天（11日）上午發布陸上颱風警報。有專家指出，鳳凰有機會成為今年首個登陸台灣的秋颱，登陸地點高機率市嘉義以南沿海。

    鳳凰來勢洶洶，還在菲律賓過境，其外圍環流就與東北季風共伴影響台灣，今日多地風大雨大。中央氣象署今下午表示週三下半天颱風可能自台中以南地區登陸，不過天氣風險管理公司資深顧問吳聖宇認為登陸地點會再往南靠，「颱風速度有稍微快了一點點……暴風圈要碰到中南部沿海預期是週三（12日）清晨前，登陸地點目前比較看好嘉義以南沿海，登陸時間大約在週三傍晚左右，繼續觀察。」

    另外，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」稍早分享衛星雲圖指出，「鳳凰颱風主體已逐漸脫離菲律賓呂宋島陸地，目前還在重整中，若重整順利，強度將會略為增強。此外，颱風環流也逐漸轉變為東北西南向，象徵著已經來到高壓邊緣，開始北轉了！」

