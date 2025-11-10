估鳳凰颱風11/12~13帶來強風豪雨 黃偉哲籲市民做好防颱準備

台南市長黃偉哲（左二）10日在市府召開鳳凰颱風防颱整備會議。（南市府消防局提供）

台南市府依中央氣象署預報指出，鳳凰颱風預計明（11）日暴風半徑接觸台灣，影響時間將落在11月12日至13日之間，易有強風豪雨發生。市長黃偉哲今天下午在市府召開「鳳凰颱風防颱整備會議」，要求市府團隊及37區公所嚴陣以待、加強防颱整備工作，並籲請市民隨時注意氣象署最新預報訊息，作好防颱準備。

黃偉哲表示，鳳凰颱風來勢洶洶，尤其今年丹娜絲颱風、0728大豪雨期間台南各地受災處，請各編組單位務必嚴陣以待、提高警覺，提早啟動預防性疏散撤離作業，並進行收容處所開設及發電機準備事宜；請民政局及各區公所務必掌控「水災危險潛勢區」及「土石流潛勢區」需預防性疏散撤離的弱勢族群、保全戶人數及名冊。

黃市長並要求水利局確認抽水機功能正常、加強易淹水地區監控，於災害發生時立即處置；請工務局及其他權管單位特別加強樹木固定，避免倒伏，並通知營造商針對在建工程做好防颱整備工作，以維護市民與交通安全。特別提醒各區公所務必備妥防水擋板、砂包等物，提供市民領取地點及使用方式等資訊，民眾可先聯繫所在地區公所了解領取地點及使用方式。

南市消防局長李明峯表示，面對鳳凰颱風可能帶來致災性風雨，消防局除已要求所屬外勤大隊及消防分隊加強整備各項防汛救災器材外，必要時在轄內易淹水潛勢區超前部署警消、義消與民間救難團體等救災人力與船艇，特別針對先前丹娜絲颱風及豪雨期間淹水致災點位加強戒備，務必於災害發生第一時間可立即出動搶救，守護市民安全。

台南市消防局外勤大隊與分隊人員正進行救生船艇整備工作。（南市消防局提供）

