鳳凰颱風進逼 台南市全面防颱整備

鳳凰颱風接近，台南市長黃偉哲召開防颱整備會議積極防範因應。（圖由台南市政府提供）

鳳凰颱風接近台灣，台南市長黃偉哲今日主持「鳳凰颱風防颱整備會議」檢視防颱應變措施，要求強化排水系統巡檢、加強低窪與易淹水區域警戒，確保避難場所及民生物資準備，務求在颱風來襲前完成全面整備。

黃偉哲強調，鳳凰颱風對菲律賓造成重大災害，因此市府各單位必須以戒慎恐懼態度積極防備，千萬不能掉以輕心。

水利局表示，已緊急完成沿海防洪加高防護，針對511台移動式抽水機、67座抽水站及1840座水閘門進行巡檢，所轄管之滯洪池也已通知預洩降作業。截至11月9日止，市府已清疏排水路約397公里、雨水下水道及箱涵約111公里，總清除淤積達11.4萬立方公尺；另全市共有60座滯洪池提供約1100萬噸滯洪容量。

工務局表示，已稽查安平跨港大橋、六塊寮排水沙崙橋等再建工程，更要求加強防颱前工地巡查及檢視防汛整備，也呼籲商家作好廣告帆布、招牌等檢查。工務局目前已完成45367棵路樹修剪，另外轄管公園行道樹、路燈等，也都加強巡檢。

此外，工務局已事先編組搶災車輛機具88部；搶災人員約258員及通知45件災害搶修開口合約廠商人員待命，並成立防災應變LINE群組，以利即時應變處置，降低致災危險。

環保局指出，進駐各災害應變中心值勤人員2126名及救災車輛、機具共計1132輛皆已完成整備待命。低窪地區清潔隊車輛及設備已先行移至高處。且已通知所有區隊颱風前派員加強轄區內側溝及水溝蓋清理，以防強降雨時造成積淹水。

消防局於25區78里擇定45個部署點，針對易淹水地區部署消防、義消、民間救難團體救災人力及船艇機具，規劃救災人力（含義消及救難團體）495人、救生船艇103艘、消防車93輛，可適時啟動超前部署，以因應易淹水區域人命救援工作。

黃偉哲呼籲，市民朋友隨時關注天氣變化並做好防颱準備，目前全市已備妥23萬個砂包及3600多片防水擋板，民眾如有需要，可洽詢當地公所借用。他也提醒市民朋友避免前往山區及海邊，防範坍方、落石、溪水暴漲等。

