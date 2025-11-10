為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    鳳凰颱風進逼 台南市全面防颱整備

    2025/11/10 16:52 記者王姝琇／台南報導
    鳳凰颱風接近，台南市長黃偉哲召開防颱整備會議積極防範因應。（圖由台南市政府提供）

    鳳凰颱風接近，台南市長黃偉哲召開防颱整備會議積極防範因應。（圖由台南市政府提供）

    鳳凰颱風接近台灣，台南市長黃偉哲今日主持「鳳凰颱風防颱整備會議」檢視防颱應變措施，要求強化排水系統巡檢、加強低窪與易淹水區域警戒，確保避難場所及民生物資準備，務求在颱風來襲前完成全面整備。

    黃偉哲強調，鳳凰颱風對菲律賓造成重大災害，因此市府各單位必須以戒慎恐懼態度積極防備，千萬不能掉以輕心。

    水利局表示，已緊急完成沿海防洪加高防護，針對511台移動式抽水機、67座抽水站及1840座水閘門進行巡檢，所轄管之滯洪池也已通知預洩降作業。截至11月9日止，市府已清疏排水路約397公里、雨水下水道及箱涵約111公里，總清除淤積達11.4萬立方公尺；另全市共有60座滯洪池提供約1100萬噸滯洪容量。

    工務局表示，已稽查安平跨港大橋、六塊寮排水沙崙橋等再建工程，更要求加強防颱前工地巡查及檢視防汛整備，也呼籲商家作好廣告帆布、招牌等檢查。工務局目前已完成45367棵路樹修剪，另外轄管公園行道樹、路燈等，也都加強巡檢。

    此外，工務局已事先編組搶災車輛機具88部；搶災人員約258員及通知45件災害搶修開口合約廠商人員待命，並成立防災應變LINE群組，以利即時應變處置，降低致災危險。

    環保局指出，進駐各災害應變中心值勤人員2126名及救災車輛、機具共計1132輛皆已完成整備待命。低窪地區清潔隊車輛及設備已先行移至高處。且已通知所有區隊颱風前派員加強轄區內側溝及水溝蓋清理，以防強降雨時造成積淹水。

    消防局於25區78里擇定45個部署點，針對易淹水地區部署消防、義消、民間救難團體救災人力及船艇機具，規劃救災人力（含義消及救難團體）495人、救生船艇103艘、消防車93輛，可適時啟動超前部署，以因應易淹水區域人命救援工作。

    黃偉哲呼籲，市民朋友隨時關注天氣變化並做好防颱準備，目前全市已備妥23萬個砂包及3600多片防水擋板，民眾如有需要，可洽詢當地公所借用。他也提醒市民朋友避免前往山區及海邊，防範坍方、落石、溪水暴漲等。

    鳳凰颱風接近，台南市長黃偉哲召開防颱整備會議積極防範因應。（圖由台南市政府提供）

    鳳凰颱風接近，台南市長黃偉哲召開防颱整備會議積極防範因應。（圖由台南市政府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播