宣傳台中國際花毯節 議員騎鐵馬賞新社花海、鼓勵低碳環保出遊

民進黨台中市議員謝志忠今天趁鳳凰颱風影響台灣前，騎鐵馬從豐原出發前往新社，宣傳新社花海。（謝志忠提供）

民進黨台中市議員謝志忠今天趁鳳凰颱風影響台灣前，騎鐵馬從豐原出發前往新社，宣傳新社花海及台中國際花毯節，呼籲大家把握好天氣，趁颱風還沒影響台灣前盡情賞花，也鼓勵大家以低碳、環保的方式輕鬆出遊。

謝志忠表示，為了避免花海期間車潮擁擠，每年都建議鼓勵騎鐵馬上新社花海。他說，騎鐵馬絕對不會塞車，還可以鍛鍊身體，一舉兩得！他並分享幾條秘境路線，除了大坑、石岡的社寮角和東勢大橋以外，還可從豐原南坑巷與東陽路2條路線前往，沿途空氣清新，非常適合喜歡騎鐵馬的朋友體驗。

謝志忠指出，鳳凰颱風即將來襲，根據氣象預報顯示，明天台中市還不會受颱風影響，目前正值花海盛開，色彩繽紛、層次分明，讓人心曠神怡，是全家出遊、放鬆身心的絕佳時刻，建議遊客多搭乘大眾運輸到豐原車站轉乘接駁車，更鼓勵大家騎鐵馬到新社花海賞花，不僅可以省去塞車等待的時間，更能享受沿途風光，讓旅程更優閒自在。

