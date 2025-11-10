加拿大將設台灣華語文中心 不說華語家長超期待

慈濟加拿大人文學校的溫哥華校區和北多倫多校區將成立台灣華語文中心，慈濟加拿大分會執行長苗萬輝（中）說，已經很多人搶先報名，慈濟也將創建親子共學的中文環境。（中央社）

台灣華語文教學品牌華語文學習中心積極布局全球，首度擴點至加拿大，將於明年開辦3所華語文學習中心。一些不說華語的家長非常期待能成為台灣華語文中心的學生，有朝一日能與孩子一起快樂說中文。

僑委會「海外華語文學習深耕計畫」已在歐美地區輔助成立88所台灣華語文學習中心，明年度將擴展至加拿大、澳洲、紐西蘭及日本等地區。

加拿大將由溫哥華慈濟人文學校、溫哥華聯合中文學校和北多倫多慈濟人文學校3個據點，各自運營台灣華語文學習中心。

為了讓明年1月開辦的學習中心順利開課，3所學校正積極宣傳招生、整理教材、設計課程。

慈濟加拿大分會執行長苗萬輝表示，才剛發出華語文中心招生信息，已經有不少人文學校的學生家長主動來諮詢報名。「慈濟人文學校有不少學生來自於不說華語的家庭，這些父母一直很想學華語，如今華語文中心設立，等於打造了親子共學的空間。」

Mei Lien的父母是東南亞華人，她說：「我小時候就不愛說中文，也沒好好學，長大才懂學中文的重要，因此我堅持讓自己的孩子每週六到慈濟學中文，如今我有機會進入成人華語班，真的好開心。」

她滿心期待：「有一天能和孩子一起享受觀賞中文電影、唱中文歌曲，還能無語言障礙地到台灣旅遊。」

台灣華語文中心的招收對象是18歲以上的成人。溫哥華聯合中文學校華語文中心執行長王妙如說，另一個好處是讓在僑校學習中文的孩子，12年級畢業後仍可繼續沉浸在中文學習環境中。

溫哥華僑務組長郭淑貞說，台灣華語文學習中心課程內容除了學習語文外，文化課程也是不可或缺的一環。「學生有機會體驗台灣民俗、品嘗台灣美食等，課程設計會非常活潑精彩，獨特的台灣特色華語文教學可讓更多國際友人認識台灣文化，進而愛上台灣。」

加拿大3個華語文學習中心都將發揮自己的特色，例如慈濟將導入靜思語學習，將台灣人的良善與美好透過中文學習進一步傳播出去；聯合中文學校是最早啟動數位化學習的僑校，因此會將課程融入AI（人工智慧），展示台灣強大的科技實力。

過去幾年加拿大陸續關閉多所中國資助的「孔子學院」，但仍有少數在運作中，其中一間位於卑詩省大溫哥華地區的高貴林市（City of Coquitlam）。

郭淑貞表示，台灣華語文學習中心不是要和「孔子學院」競爭，但台灣華語教學最大優勢是自由多元的學習環境，相信在全球學華語的熱潮下，很多人會選擇台灣推出的教育品牌，學習正統又美好的華語文化。

