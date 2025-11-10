為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    公路局：11段省道列注意路段 依氣象機動調整管制

    2025/11/10 16:35 記者蔡昀容／台北報導
    台9線馬太鞍溪河床涵管便道預警性封閉。（記者王錦義攝）

    鳳凰颱風進逼台灣，外圍環流及東北季風產生共伴效應，預估帶來可觀雨勢。今天上午7時馬太鞍堰塞湖紅色警戒發布，公路局今天（10日）傍晚也宣布，晚間6時將預警性封閉台9線馬太鞍溪河床涵管便道，另有11段省道路段列入注意路段，未來也可能管制，將依氣象情資及現場情況機動調整。

    公路局表示，依照中央氣象署氣象情資，馬太鞍集水區未來24小時累積降雨預測350至480毫米，達到便道封閉行動值，因此晚間6時將預警性封閉台9線馬太鞍溪河床涵管便道，並視水情發展不排除提前或延後啟動預警封閉措施。

    為維護用路人安全，公路局也將逐級提升警戒作業。可能實施管制路段，包括台2甲線陽金公路、台7線大曼至百韜橋路段、台7甲線南山至勝光路段、台8線花蓮路段、台9線蘇花公路、台9線南迴公路、台11線、台11甲線、台20線台東路段、台23線、台30線等。

    公路局呼籲，考量山區公路受災可能中斷，延時搶通恐超過1日，請山區聚落預備充足物資，並請重症或慢性病患者考量先行下山；旅遊、運輸業者及旅客適當評估風險調整行程，非必要請勿進入山區道路；另請山區旅宿業者預留存糧、用水及柴油等備用物資，山區住宿者自備個人用藥及必需品。

