北捷潛規則？ 月台第二條候車線排了被罵「插隊」 一票人揭親身經驗

台北捷運「忠孝新生」月台，示意圖，與新聞事件無關。（資料照）

台北捷運不少月台清楚畫著兩條候車線，原意是方便乘客分流、加快上下車速度，但近日卻因「到底能不能排第二道？」掀起熱議。許多民眾發現，不少人只排在第一條線，第二條明明空著卻乏人問津，甚至有人嘗試站在第二道候車線時，還被罵「沒水準」、「插隊」。

一名網友近日在Threads發文表示，台北捷運月台都有兩條排隊線，但常常只有一條擠滿人，另一條卻沒人排，不禁好奇提問︰「旁邊這條大家都會直接站過去嗎？」，更讓他懷疑是自己不會排隊還是大家不會排。

請繼續往下閱讀...

貼文曝光後，引來大批網友分享經驗：「會欸，我都直接站到第一個，錯了嗎」、「我真的會站過去欸，即使旁邊的人會看我，我都覺得無所謂，因為這本來就是排隊的線，指揮捷運的人完全都沒有覺得這是錯誤的，代表就是正確的排隊的線」、「我會喔，而且目前都沒人會阻止，我會非常自信的走過」、「本來就畫兩條來分流，照設計去使用的人完全沒有問題，在那邊莫名其妙糾結的人比較奇怪」。

不過，也有乘客認為，「排第二條要等第一條的人都進去車廂了，再換第二條的人進去，我理解對嗎」甚至有人分享親身遭遇「我排過一次，只有三人情況下，上車被一位婆婆罵有夠沒水準」、「有一次排旁邊被一個阿婆趕，後來戴上耳機不理他，他就叫捷運保全把我趕走，保全跟他說那邊可以排，他就開始說他不喜歡這樣，甚至詛咒我去死，結論是，捷運保全證實可以排」、「曾經被旁邊小學生說我插隊」、「我上次帶著小孩排，就被一位大叔唸，我說地上有劃兩條線，為什麼不能站？然後對方一直跳針」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法