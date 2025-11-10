北埔「黃金水鄉」首度公開「巡水人之路」一窺180年南埔圳引水隧道

11月限定的「金秋之境」南埔水圳時光旅行，帶領外界一窺大隘先民胼手胝足開鑿的百年水路。（記者廖雪茹攝）

新竹縣北埔鄉曾榮獲金牌農村的「黃金水鄉」南埔社區，長期投入生態調查和水圳環境整理，今年欣逢南埔圳180週年，首度公開「巡水人之路」小旅行，在北埔老街之外，帶領大小朋友尋訪百年水車、走入砂岩隧道，聆聽潺潺水聲，親身體驗先民的毅力與自然的豐饒，讓到訪的遊客驚讚「好酷」！

南埔社區表示，南埔圳建於1845年，由總墾戶金廣福及墾首姜家出資興築，鑿開21座引水隧道，讓大坪溪的清流綿延3公里長，灌溉北埔穀倉—南埔60甲沃田。學者張文亮在《台灣不能沒有客家人》一書中，記錄當地長輩的口述傳奇：祖先以燭光量測圳道斜率，在砂岩中開鑿水路，引水入田，展現令人讚歎的技藝與智慧。

請繼續往下閱讀...

欣逢南埔圳180週年，南埔社區總動員籌備系列活動。11月1日由⟪波光粼粼時，說愛你⟫ 南埔開圳180週年慶賀戲揭開序幕，該戲由「自然而然劇團」帶領社區長輩隆重演出。同時，首度規劃「金秋之境」南埔水圳時光旅行，推出11月限定3梯次，首次帶領外界一窺大隘先民胼手胝足開鑿的古早水路。

社區專案經理張伊貝表示，近年在多座伯公廟及田間架設自動照相機，記錄淺山生態，由於當地多採友善農作，調查驚喜發現生物的多樣性，包括蝙蝠、山羌、食蟹獴、穿山甲及多種猛禽等。「巡水人之路」小旅行由專人導覽水頭及河底伯公、百年水車、南埔圳1號隧道、總汴頭、土溝生態池等，並實地走進砂岩隧道體驗。

從北埔老街來到南埔村秘境，首先映入眼簾的是一座紅色鋼梁橋「百分橋」，放眼望去是綠油油的稻田，抬頭可遠眺五指山、鵝公髻等群山，村民信仰中心是石爺公及南昌宮，宮廟對面即是挑水壢步道，經由金剛寺可串聯觀音步道。相關活動可參見「幸福南埔 黃金水鄉」臉書粉專。

南埔圳沿線的百年水車。（記者廖雪茹攝）

「巡水人之路」由專人導覽水頭河底伯公、百年水車等。（記者廖雪茹攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法