台南扶輪社等7團體匯聚善款 為弱勢病人作後盾

台南大員扶輪社發起愛心捐款，有六個善團響應、一起幫弱勢病人能安心就醫，台南市立醫院院長蔡良敏（右者）代表接受。（記者王俊忠攝）

為減輕經濟弱勢民眾的醫療費用負擔，台南大員、鳳凰、東南、億載、安平、台江等扶輪社與中國廣豐宗教文化研究推廣學會，匯集社友們愛心善款，於今（10）日捐贈22萬元「弱勢病人緊急救助金」給台南市立醫院，作為該院弱勢病友難以支應的看護、醫療等費用補助，也有其他社友追加捐款，讓市醫院長蔡良敏相當感動。

台南市立醫院社工課長楊惠茹表示，該院從2022年到2024年的醫療扶助費（支應弱勢病友醫療、看護、交通及生活等費用） 平均約需80萬元，其中約7、8成用在補助獨居病友的看護費；其次依序是醫療、交通、生活等費用，很感謝台南扶輪團體對市醫弱勢病友伸出援手。

請繼續往下閱讀...

例如80歲老翁阿義獨居多年、無親人依靠，因大腸癌需住院治療，儘管有低收入戶補助，但龐大看護費讓他壓力沉重，在社工協助下以扶輪社專款及其他慈善會支持，得以安心治療；另名77歲的阿忠是獨居個案，因腎盂惡性腫瘤需依賴導尿管，近來因泌尿道感染反覆入院，亦由扶輪社專款支援，讓他安心住院治療並順利銜接長照資源返家。

蔡良敏強調，市醫會公開透明的運用這筆善款，確保每一分捐款都能用在刀口上，這筆基金不僅是一筆錢，更是社會對弱勢族群的守護與承諾，讓經濟困難的病人能安心接受醫療照護。

捐贈儀式由國際扶輪3470地區總監莊和達、台南二分區助理總監林方山見證上述扶輪社團共同捐款；林方山響應代表台南東區扶輪社加捐1萬元，也有其他社友追加善款共襄義舉，為弱勢民眾盡一份心力。

台南市立醫院院長蔡良敏（右四者）感謝扶輪社等七個善團發起愛心捐款、幫助弱勢病友看護、醫療等費用。（記者王俊忠攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法