    鳳凰颱風逼近！ 龍鑾潭水庫緊急放水 恆春東門溪下游民眾速離河道

    2025/11/10 16:24 記者蔡宗憲／屏東報導
    龍鑾潭進行預防放水。（資料照）

    鳳凰颱風步步逼近台灣，中央氣象署預測將為南部帶來可觀雨量，農業部農田水利署今（10）日下午緊急宣布，屏東縣恆春地區龍鑾潭水庫即刻開始預防性放水，呼籲東門溪排水下游沿岸居民提高警覺，儘速遠離河道，以免發生危險。

    鳳凰颱風外圍環流已開始影響台灣，預估恆春半島未來24小時累積雨量可達200毫米以上，為確保龍鑾潭水庫安全，避免颱風期間大量降雨導致溢滿，決定自下午4時起調節性放水，每秒放流約50立方公尺。放流水將沿東門溪排水下游宣洩，河道水位將迅速上升，提醒附近居民、農民及遊客切勿靠近河床或從事任何活動。

    事實上，恆春半島原本僅針對牡丹水庫發布預防性放水簡訊，但8月颱風頻繁，民眾反映放水時機不當導致積水難退，因此調整策略，將龍鑾潭納入簡訊警示範圍，今日下午3時起已對當地手機用戶發送「龍鑾潭水庫即將放水，請遠離東門溪」警訊。

    鳳凰颱風預計明（11）日最靠近台灣，氣象署持續發布豪雨特報，呼籲民眾隨時關注水情資訊，切勿心存僥倖。屏東縣政府也提醒，颱風假期間若非必要，請避免外出，尤其是河海邊活動，以免發生意外。

