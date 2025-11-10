中颱鳳凰重整北轉撲台！威脅先北東後中南部 最大風雨時程曝光

未來一週降雨趨勢。（氣象署提供）

未來一週溫度趨勢。（氣象署提供）

〔記者蔡昀容／台北報導〕鳳凰颱風目前在南海重整結構，將維持中颱之姿北上，不過中央氣象署預估，颱風將以輕颱接近台灣。預報員朱美霖表示，下午5點30分將發布海上颱風警報，不排除明天上半天發布陸上颱風警報。

今明北東部豪雨 週三四中南部威脅大

朱美霖指出，週一、二颱風逐漸北上，北部、東半部因共伴效應強降雨，北宜花留意豪雨以上等級降雨，週三、四颱風最接近台灣，中南部花東風雨明顯。

根據10日下午2時資料，颱風中心位置在北緯17.5度，東經118.7度，以每小時11公里速度，向北北西進行。近中心最大風速每秒35公尺，瞬間最大陣風每秒45公尺，七級風平均暴風半徑250公里，十級風平均暴風半徑80公里。

朱美霖說明，颱風今天北上過程會稍微增強，但預估仍維持中颱等級；週三靠近台灣西南方海域、週四偏向台灣陸地移動，由於環境條件及陸地地形不利颱風，鳳凰將快速減弱，但對中南部及花蓮威脅仍不容小覷。颱風北上路徑、近台強度仍具不確定性，請民眾留意最新預報資訊。

未來降雨趨勢，朱美霖表示，受東北季風及外圍環流共伴效應影響，今晚到明天一整天降雨明顯；明天大台北、宜花留意局部豪雨以上等級降雨，台東、恆春半島留意大雨或豪雨，下半天中南部雨勢變大，晚間轉趨明顯。

週三西半部要留意顯著降雨，中南部、花東有陣雨，留意大雨及局部豪雨，北台灣短暫陣雨降雨趨緩。週四颱風遠離甚至有減弱成熱帶性低氣壓或溫帶氣旋可能，但東北季風持續帶來水氣，中部以北、宜蘭仍斷續降雨，尤其北部有較大雨勢，其他各地亦雨。週五至下週日（16日）東北季風影響，北宜花局部雨，台東、恆春半島零星雨。

溫度方面，東北季風及雨勢影響，今天至週四，北台灣白天25、26度，整天偏涼；週四東北季風增強，中部氣溫下滑；週末北台灣略回升但早晚偏涼，下周一新一波東北季風增強，溫度明顯偏涼。

相關新聞請見︰

鳳凰颱風料週三嘉義以南登陸！正脫離菲呂宋島逐漸北轉撲台

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法