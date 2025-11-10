雞蛋驗出芬普尼 彰化文雅畜牧場停止出貨已全面下架

彰化縣文雅畜牧場生產的4批雞蛋經檢驗發現芬普尼代謝物含量不符合規定，目前先停止出貨。（彰化縣政府提供）

民眾不用擔心了！彰化縣文雅畜牧場生產的4批雞蛋經檢驗發現芬普尼代謝物含量不符合規定，食藥署估15萬顆待回收。彰化縣政府表示，全部15萬顆雞蛋已全部下架，該畜牧場也停止出貨，持續進行移動管制。

彰化縣動物防疫所指出，將同步會同環保局前往進行外部環境採樣，也就是畜牧場周圍的土壤或是雞隻羽毛、雞蛋再次進行採樣，為掌握時效，將為由同仁親自送驗，如有追查到污染源將會再做適當處置。

動防所表示，文雅畜牧場為傳統的養雞場，共飼養4萬9000隻蛋雞，在11月5日接獲衛生局通知就進行移動管制，11月6日、7日接連兩天共管制418箱。

動防所表示，11月6日進行文雅畜牧場的雞蛋與飼料檢驗，11月7日確認檢驗結果均未檢出，11月8日取得衛生單位同意，解除該養雞場之移動管制。由於今天（10日）衛生福利部及食藥署通知，目前已協調停止出貨，繼續進行移動管制與抽驗。

衛生局指出，下架回收蛋品的銷毀必須由洗選場與畜牧場負責，先提交銷毀計畫書，經審核通過後再進行，相關單位也會現場進行稽核與把關，確保銷毀動作有依規定辦理。

彰化縣文雅畜牧場生產的4批雞蛋經檢驗發現芬普尼代謝物含量不符合規定，移動管制持續中。（彰化縣政府提供）

