台南新化停車場開發 黃偉哲：將優先開闢廣停六

南市議員余柷青（左）今天總質詢前，特地送市長黃偉哲（右）1朵代表新化區花的扶桑花，盼市長能多關心新化區未來的發展。（記者蔡文居攝）

台南市議員余柷青今天總質詢，關心新化區中興路「廣停三」、「廣停六」停車場徵收開闢計畫。她於質詢前也特地送市長黃偉哲1朵代表新化區花的扶桑花（朱槿），希望市長能多關心新化區未來的發展。市長黃偉哲則允諾，市府將會優先開闢廣停六停車場。

南市都發局表示，新化區廣停三、廣停六用地分別於民國80年與82年徵收取得，但因有違建問題而尚未開闢。今年6月邀集交通局、工務局、地政局及新化區公所共同研商，經整體考量後，選擇中興路北側之廣停六優先開闢，廣停三部分仍請主管機關持續與民眾溝通協調。

南市工務局表示，今年10月已再會同交通局、新化區公所及地方民意代表等共同現勘，並於會後由新化區公所依行政程序簽辦中。由於「廣停六」停車場開闢須拆除6筆地號上之違建，將與新化區公所協商，盡速辦理後續相關事宜。

市長黃偉哲說，經整體評估由於「廣停六」各項條件相對於「廣停三」單純，市府將優先處理「廣停六」停車場開闢事宜，而「廣停三」也不會因情況複雜就不動。

