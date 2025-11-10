鳳凰颱風逼近！草嶺清水溪堰塞湖 水利署加強巡查

鳳凰颱風逼近，第四河川分署加強雲林與南投交界的清水溪瑞草橋上游右岸保護工程。（圖由水利署四河分署）

鳳凰颱風逼近台灣，氣象署預測週三（12）日下午可能從中南部登陸，雲林縣府今（10）日啟動防汛機制，加強排水及下水道巡防，並在易淹水地點預布242台移動式抽水機，水利署四河分署也針對草嶺清水溪堰塞湖風險區域的堤防巡查及濁水溪沿岸揚塵抑制及應變措施。

氣象署預測隨著颱風接近，各地雨量、風勢越明顯，為確保縣內居民安全，縣府展開各項防汛應對措施，水利及各公所針對各抽水站設備試運轉，滯洪池、前池等防洪設施預抽，將水位降至低水位，增加滯洪空間，各排水瓶頸段加強清疏。

縣府水利處表示，縣府轄管372台各型移動式抽水機已完成預檢，各公所提報低窪易淹水地點預布242台抽水機，提升排洪能力與機動調度。

四河分署也全面整備，草嶺清水溪堰塞湖部分完成危險區域堤防巡查及相關因應作為研議，另颱風外圍環流與東北季風可能出現共伴效應，屆時東北季風增強造成濁水溪沿岸揚塵，四河分署已完成384公頃揚塵抑制復原工作，並規劃在中沙大橋至出海口區段的高風險區域啟動人員與機具緊急應變措施，布建灑水線系統27公里、灑水車11輛、挖土機灑水8輛與高揚程泵浦3台。

鳳凰颱風逼近，雲林縣府在低窪易淹水地區預布移動式抽水機。（圖由雲林縣府提供）

鳳凰颱風逼近，水利署第四河川分署在濁水溪沿岸鋪設防塵網抑制揚塵。（圖由水利署四河分署提供）

