    首頁 > 生活

    中央補助93輛電動公車 基市府只買30輛 議長籲不該耽誤基礎公共建設

    2025/11/10 16:30 記者俞肇福／基隆報導
    交通部補助基隆市採購93輛電動公車，基隆市政府10月通知今年先採購30輛。基隆市議長童子瑋指出，中央補助電動公車採購，若市府未執行，交通部將收回。（基隆市議長童子瑋提供）

    交通部補助基隆市採購93輛電動公車，基隆市政府10月通知今年先採購30輛。基隆市議長童子瑋指出，中央補助電動公車採購，若市府未執行，交通部將收回。（基隆市議長童子瑋提供）

    立法院交通委員會今天（10日）到基隆市政府關心基隆捷運進度。基隆市長謝國樑在會後表示，基隆市今年先辦理30輛電動公車採購作業與3處電動公車充電站；民進黨籍基隆市議會議長童子瑋指出，交通部2025年3月核定補助基隆市政府採購93輛全新電動公車，這是地方多年努力爭取、用以改善交通品質的重要機會。然而市府卻在10月16日發函市府公車處，表示今年僅辦理30輛公車採購作業，恐導致中央補助預算無法保留。童子瑋強調，「這是最基礎的公共建設，不該被行政怠惰所耽誤。」

    童子瑋表示，依照規定，交通部對地方政府的電動公車補助是以「年度預算」方式編列，若當年度未能完成核撥與發包，原則上將隨年度結束而失效，基隆市將直接少63輛公車，以每輛最少補助370萬元計算，相當於損失中央2.3億元，加上國產補助180萬元，總額可能高達3億元。

    他指出，若市府以充電站不足為理由推遲採購，充電設施的發包進度也並未如期跟上，「就算買了車，可能也無法上路」。童子瑋強調，民眾抱怨不斷，許多公車老舊、維修頻繁，有新車上路，對民眾、司機及旅客都是重大利多。童子瑋呼籲市府在市政推動上應該更用心，不要一邊喊窮、說沒錢、沒補助，中央給補助後，卻又不執行。「這樣市政品質怎麼可能會變好？」童子瑋說，議會將持續監督市政執行，確保中央資源能真正用在基隆市民身上。

