讓獨老不孤單 台中民代唱老歌給長輩聽

市議員李中號召建商老闆唱老歌給獨老聽。（李中提供）

讓獨居長輩也能走出來如同年輕時代聽聽演唱會，本身就愛唱的中市議員李中號召多位建商老闆在11月22日在台中戶外圓滿劇場舉辦「那些年我們的歌」 演唱會，演唱者除了李中本人外，還有龍寶建設董事長張麗莉、麗明營造董事長吳春山等建商老闆，要演唱民歌、老歌，讓長輩走入歷史長河，不再孤獨。

李中表示，過去都會與建商老闆們捐款給社會局，再委請甘霖基金會在過年前送年菜給獨居長輩，讓長輩感受到社會的關懷。

李中表示，但是送年菜到長輩家中，長輩還是一個人吃年菜，因此從去年開始，就提早安排圍爐餐，邀請行動方便的長輩一起來圍爐，讓長輩不會感受到只有自己一個人吃年菜寂寞感。

今年，李中更發奇想，因為他跟這些建商朋友都很愛唱歌，決定眾人為獨居長輩們合辦一場演唱會，曲目全部都是長輩年輕時耳熟能詳的歌，要讓長輩們更快樂。

李中表示，「那些年我們的歌」 演唱會在11月22日在台中戶外圓滿劇場舉辦，完全免費，民眾可以到他的服務處東區玉皇街92號索票，一般民眾也可來聽。

至於李中要唱什麼？他表示自己要唱組曲，電視連續劇及電影主題曲，如一簾幽夢等。

