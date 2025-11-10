為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    讓獨老不孤單 台中民代唱老歌給長輩聽

    2025/11/10 16:34 記者蘇金鳳／台中報導
    市議員李中號召建商老闆唱老歌給獨老聽。（李中提供）

    市議員李中號召建商老闆唱老歌給獨老聽。（李中提供）

    讓獨居長輩也能走出來如同年輕時代聽聽演唱會，本身就愛唱的中市議員李中號召多位建商老闆在11月22日在台中戶外圓滿劇場舉辦「那些年我們的歌」 演唱會，演唱者除了李中本人外，還有龍寶建設董事長張麗莉、麗明營造董事長吳春山等建商老闆，要演唱民歌、老歌，讓長輩走入歷史長河，不再孤獨。

    李中表示，過去都會與建商老闆們捐款給社會局，再委請甘霖基金會在過年前送年菜給獨居長輩，讓長輩感受到社會的關懷。

    李中表示，但是送年菜到長輩家中，長輩還是一個人吃年菜，因此從去年開始，就提早安排圍爐餐，邀請行動方便的長輩一起來圍爐，讓長輩不會感受到只有自己一個人吃年菜寂寞感。

    今年，李中更發奇想，因為他跟這些建商朋友都很愛唱歌，決定眾人為獨居長輩們合辦一場演唱會，曲目全部都是長輩年輕時耳熟能詳的歌，要讓長輩們更快樂。

    李中表示，「那些年我們的歌」 演唱會在11月22日在台中戶外圓滿劇場舉辦，完全免費，民眾可以到他的服務處東區玉皇街92號索票，一般民眾也可來聽。

    至於李中要唱什麼？他表示自己要唱組曲，電視連續劇及電影主題曲，如一簾幽夢等。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播