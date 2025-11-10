為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    毒蛋未流入學校團膳 北市議員：加工蛋製品、液蛋恐成食安漏洞

    2025/11/10 16:36 記者蔡愷恆／台北報導
    台北市議員曾獻瑩指出，家長雖能透過食材登錄平台查詢生雞蛋溯源編號，但對於加工蛋製品與液蛋卻無從辨識來源，恐成為食品安全漏洞。（曾獻瑩提供）

    9日食藥署證實彰化文雅畜牧場雞蛋檢出殺蟲劑芬普尼殘留超標，引發食安風暴。今（10）日台北市議員曾獻瑩在教育部門質詢，關切毒雞蛋是否有流入台北市學校團膳；他指出，家長雖能透過食材登錄平台查詢生雞蛋溯源編號，但對於加工蛋製品與液蛋卻無從辨識來源，恐成食品安全漏洞。

    教育局長湯志民回應，第一時間就了解狀況，相關雞蛋流向中南部，台北比較沒有受到影響，也查詢台北市的登錄系統，並沒有查到問題雞蛋編號。

    教育局說明，目前市校午餐主要使用由「團膳工會」供應的產品，並未查到問題批號，但確認程序需透過業者回報。曾獻瑩因此要求教育局「主動」公布查核結果，說明團膳業者所使用的加工蛋與液蛋來源是否安全，讓家長安心。

    湯志民承諾，將在2日內完成查核並公告結果，強調已要求團膳業者全面檢視蛋品來源，並配合衛生局與動保處同步稽查，確保校園食材安全無虞。

