北北桃若任一宣布鳳凰颱風停班 機捷將取消直達車及加班車

因應鳳凰颱風可能來襲，桃園大眾捷運公司已啟動防災整備。（桃園大眾捷運公司提供）

因應鳳凰颱風持續靠近台灣，桃園大眾捷運公司今（10）日表示，若桃園市、新北市、台北市政府任一宣布停班，機場捷運將取消直達車及通勤加班車次，全線維持普通車每15分鐘一班運行載客；若僅宣布停課不停班，直達車及通勤加班車維持正常運行，滿足民眾通勤需求。

桃捷公司表示，目前列車依時刻表正常發車，並持續密切注意鳳凰颱風動向，在颱風警報期間，將根據實際風速情況調整班距或視情況停駛，並於第一時間透過官網、臉書粉絲團、「i搭桃捷」APP及全線各車站旅客資訊系統與廣播系統同步發布最新營運資訊，請民眾留意。

為應對颱風可能帶來的雨勢，桃捷公司已依標準作業程序啟動防颱整備作業（包括機廠、車站及停車場），主動檢視防颱防汛設備，包括各車站入口處的防洪閘門及抽水設備等，於同日加強各場站的防汛巡查，並於防汛期前已完成隧道內的防水隔艙閘門年檢及測試，以確保颱風期間捷運系統和旅客安全。

桃捷公司提醒，若桃園市、新北市、或台北市政府任一宣布停班，桃園捷運將取消直達車及通勤加班車次，全線維持普通車每15分鐘一班運行載客；若僅宣布停課不停班，直達車及通勤加班車則正常運行，滿足通勤需求。颱風警報期間，將視颱風影響狀況調度列車降速行駛，直達車變更為每站停靠，抵達終點後將不再載客，並暫停收送預辦登機行李，普通車仍維持15分鐘班距運行。若風速達一定標準，將暫停營運。有關於機場捷運營運狀態，旅客可於上午6點至深夜12點撥打桃捷公司客服專線：（03）286-8789，由專人提供相關搭乘資訊。

