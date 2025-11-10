鳳凰颱風逼近 墾丁、雙流及各自然步道11/11起休園

鳳凰颱風逼近，雙流森林遊樂區等自然步道11日起暫時關閉。（資料照，記者羅欣貞攝）

鳳凰颱風預計於今（10）日傍晚發布海上颱風警報，明（11）日發布陸上颱風警報，林業保育署屏東分署宣布，轄內各森林遊樂區及自然步道將從11日起預警性休園，開放日期另行公告，若提前發布陸上颱風警報，警戒區域則配合立即休園。

鳳凰颱風逐漸接近，考量強風及降雨恐影響遊客安全，林業保育署屏東分署表示，所轄育樂場域除浸水營西段及北大武山國家步道已於今（10）日暫停開放外，雙流、墾丁國家森林遊樂區，以及雙溪、靈山、六義山、尾寮山、浸水營前段、里龍山、石門山、高士佛等高屏地區自然步道，將於11日起預警性關閉，後續將視颱風過後影響程度，適時恢復開放。

請繼續往下閱讀...

林後四林平地森林園區則配合屏東縣政府停班課資訊決定是否休園。 另藤枝國家森林遊樂區、筏灣泰武步道則受之前雨勢影響，仍維持暫停開放。

屏東分署表示，受颱風外圍環流影響，恆春半島山區風雨將漸趨明顯，可能有強陣風及局部豪大雨發生。請遊客暫時避免入山。相關訊息可上台灣山林悠遊網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法