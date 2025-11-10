學會專利變現輕鬆賺桶桶金 清大教授周卓煇助學子善用科技專利

學會專利變現輕鬆賺進桶桶金！清大教授周卓煇與學生團隊開發專利知識產品，助學子善用科技專利，開啟財富自由。（記者洪美秀翻攝）

學會專利變現，可讓人輕鬆賺進桶桶金，更可成為科技界延攬新寵。清華大學材料系特聘教授周卓煇與指導團隊今天發表專利變現產品，他說，專利是科技產業、經濟戰場決勝武器，懂得專利、點子的提出，會翻轉一個人的身價。他也透過這個知識產品，鼓勵年輕在職工程師或社會新鮮人，都要懂得專利知識，除可成為科技公司愛用的人，還可開啟財富自由。

周卓煇與研究生王暐翔、羅明宇等人，開發《專利變現》的專家系統，透過簡易的問答介面，藉由有趣的真實個案、故事，可輕鬆了解如何專利變現。羅明宇提到，回想大學4年，燒掉父母100萬元；雖學材料工程，卻不知道將來能有什麼特別的用處？開發此產品後，成為科技公司新寵；現在，不用1萬元，也可成為科技新寵。

王暐翔說，其實，何止100萬？跟多數人一樣，他還在唸碩士，還要再燒40萬；還好有此產品加持，1萬元不到，就可讓專利點子變成3、6、9倍的現金。學生林豈寬則說，若是私立大學，4年就得150萬，就算修一門課，3個學分也要9000元；如今，花不到一門課費用，就可投資自己，快速提升關鍵競爭力。

周卓煇說，開發團隊為幫助大專生聚焦學習，幫助職場新鮮人形塑創造價值的本事，即日起到24日，定價9000元的知識產品將推出3000元早鳥價，前100名還有「買3000送3000」驚喜，可購買護眼效果佳、清晰度高的防藍光眼鏡；可電洽：03-574-2618。

學會專利變現輕鬆賺進桶桶金！清大教授周卓煇與學生團隊開發專利知識產品，助學子善用科技專利，開啟財富自由。（記者洪美秀攝）

