彰化芬普尼雞蛋流竄10縣市 食藥署揭關鍵時間軸

食藥署今（10日）召開記者會，署長姜至剛說明市售雞蛋檢出農藥殘留芬普尼案。（記者陳逸寬攝）

衛福部食藥署昨日晚間公布，彰化文雅畜牧場生產的4批雞蛋檢出殺蟲劑芬普尼殘留量超標。食藥署長姜至剛指出，即起會針對文雅畜牧場生產的蛋品進行逐批檢驗，確認安全才可出貨，至於蛋品芬普尼殘留超標原因，農業部、食安辦仍持續追查中。

姜至剛說明，衛福部食藥署自2018年起聯合地方衛生局，例行執行禽畜水產品藥物殘留監測計畫，截至今年10月，總計抽驗市售雞蛋4232件，農藥殘留均符合規定，期間亦未檢出芬普尼殘留，這次案件為6年來首次出現雞蛋檢出殘留芬普尼。

請繼續往下閱讀...

對於這次檢出過程，姜至剛說明，彰化縣衛生局於販售端抽驗「鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）」，並送交食藥署檢驗，11月4日確認檢出芬普尼超標，同日食藥署即出具檢驗結果速報單，通知彰化縣衛生局，要求業者下架回收、停止販售同批號的問題品項。

11月5日衛福部、農業部、環境部啟動「環境保護與食品安全通報及應變處理流程」，通過三部會議，並通報行政院食安辦，且同日彰化縣衛生局赴文雅畜牧場，要求彰化、南投相關品項，計6260顆雞蛋下架回收。

11月6日彰化縣衛生局前往洗選場雞蛋進行抽查，2批次、5件產品中，2批次各有1件蛋品檢出芬普尼殘留超標，判斷並非單一批次問題，並即刻回收，避免問題品項流出洗選場，地方農政單位也對涉案畜牧場產品進行移動管制。

11月7日彰化縣衛生局通知相關縣市衛生局，包括台中、雲林、南投、台南、高雄、嘉義等，停止販售並下架回收文雅畜牧場生產的雞蛋。

11月8日檢驗發現文雅畜牧場送至洗選場的蛋品仍有異常情況，11月9日食藥署對外說明，提醒民眾辨識、不吃、退貨噴印溯源編號「I47045」（I47為畜牧場編碼、045為洗選場編號）與特定洗選日期的品項，經公布4個洗選日期為10月23日、10月27日、10月30日、11月3日，總計15萬顆雞蛋。

姜至剛指出，文雅畜牧場約有5萬隻雞，一日平均生產約4萬顆蛋，即起食藥署將對該畜牧場生產的雞蛋逐批檢驗，確認安全才會放行，持續至該業者出貨蛋品檢驗恢復正常，另考量例行檢驗並未出現異常，不會對所有蛋雞場進行100%檢驗，但未來會增加抽驗頻率。

此外，姜至剛表示，目前評估問題蛋品並未流入學校，且並未影響液蛋產品，另文雅畜牧場除供貨給洗選場外，亦提供散蛋（籃蛋）給中部2間一般市場業者，目前都已經下架回收完成，後續也將落實管制。

農業部畜牧司科長陳志維則表示，經彰化縣政府抽驗飼料，檢驗結果未有異常，目前也持續配合衛生與環保單位，就飼料、動物、相關產品進行複驗，但仍在檢驗中，有結果會向食藥署、食安辦通報，農業部後續也將配合食藥署，確保所有出洗選場、蛋機場的蛋品安全才會放行。

