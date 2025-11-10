宜蘭3處聯外管制點將設車牌辨識系統 防範非法廢棄物入侵偷倒

宜蘭縣石城稽查站將設置車牌辨識系統，防範非法廢棄物入侵偷倒。（圖由宜蘭縣提供）

宜蘭縣近幾年屢遭不肖業者將外縣市事業廢棄物運進縣境偷倒，破壞好山好水；縣府預計明年初在頭城鎮石城稽查站、北宜公路頭城端、南澳鄉東澳等3處聯外管制點，設置車牌辨識系統，導入車牌辨識與影像分析，透過即時偵測遏阻不法。

宜蘭縣代理縣長林茂盛今天到石城稽查站視察，了解車牌辨識系統籌備情形，他希望藉由車牌辨識系統，強化交通監控與公共安全，遏阻非法廢棄物入侵宜蘭。

宜蘭縣員山鄉、冬山鄉、宜蘭市、礁溪鄉，去年底陸續遭人棄置廢棄物，事後查出來自新北市，濫倒量達上千噸；檢方揪出涉案的環保蟑螂集團，今年4月起訴20人；不料，本月2日，冬山鄉道教總廟三清宮附近私有山坡地，又被偷倒大批事業廢棄物，縣府環保局估計超過30噸。

宜蘭縣政府為防堵外來非法廢棄物，相中3處地點設置車牌辨識系統，包括北部濱海公路進入宜蘭縣境的石城稽查站、北宜公路頭城端、蘇花公路東澳端；辨識系統上路後，鎖定頻繁進出宜蘭、進入縣境後停留時間異常的砂石車與大型貨車，作為主要監控對象，如果發現有異樣，將通報環保局、警察局等主管機關進一步追查。

宜蘭縣政府建設處表示，車牌辨識系統除協助交通管制與違規取締，也能支援環保稽查、治安防護，建立橫向聯繫監控機制，若成效良好，將擴大系統應用範圍，建立完善網絡防堵非法行為。

宜蘭縣代理縣長林茂盛（中）今天到石城稽查站視察，了解車牌辨識系統籌備情形。（圖由宜蘭縣府提供）

冬山鄉道教總廟三清宮附近私有山坡地，本月又被偷倒大批事業廢棄物，環保局估計超過30噸。（資料照）

