新北大巨蛋議員挺「樹林機五」侯友宜：選址須帶動周邊都計發展

新北市大巨蛋選址議題引發熱議，市議員江怡臻今（10）日在議會總質詢指出，「樹林機五」是最合適選址點。（城鄉局提供）

新北市公布大巨蛋第二階段選址結果，淡海二期也是優先評估基地之一。（城鄉局提供）

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市大巨蛋選址議題引發熱議，市議員江怡臻今（10）日在議會總質詢指出，北部1年多達200個雨天，設立新北大巨蛋不僅可避免賽事、演唱會因雨中斷，更能帶動城市發展，更認為「樹林機五」是最合適選址點。市長侯友宜表示，不管選在「樹林機五」或「淡海二期」都要帶動周邊都市計畫的整體性發展，預計明年上半年公布最終選址，並展開招商與規劃。

江怡臻指出，新北大巨蛋與台北大巨蛋的關係應是「競爭又合作」，若新北擁有屬於自己的大巨蛋，能打造出更進步、更實用的多功能場館。她認為，「樹林機五」區域最具優勢，鄰近捷運土城樹林線與台鐵車站，周邊腹地又達103公頃，最適合做為新北大巨蛋選址。

侯友宜表示，新北市大巨蛋不管選在「樹林機五」或「淡海二期」都要帶動周邊都市計畫的整體性發展。雖然大家說大巨蛋只要8、9公頃，但他認為一定要「留得久、早點來、晚點離開」，所以必須設置兒童樂園、商業設施、大平台，在疏散、轉運的過程都可以順暢，未來會更詳細分析，預計明年上半年公布選址結果，並啟動招商與說明作業。

江怡臻也關心其餘4處未入選地點未來規劃，包括土城台北看守所、樹林大柑園、板樹體育館及三峽麥仔園等區域等未來發展情況。侯友宜回應，台北看守所屬矯正署土地，不適合興建大巨蛋，未來將保留部分建築與圍牆做為歷史象徵，並規劃公園綠地以利土城發展；樹林大柑園則將比照南港展覽館打造大型展覽區；板樹體育館將活化為兼具身障運動設施的複合體育園區；而三峽麥仔園地區則將以住宅與商業並進方式推動都市更新，形塑土樹三鶯整體發展新動能。

