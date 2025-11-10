羅斯福路往北7-9點圓環禁左轉 車輛「入坑」上福和橋多繞1.6公里

公館圓環羅斯福路新店往公館方向內側第二車道，8日起改成時段性的可變車道。圖為汽機車在可變車道等待左轉。（記者董冠怡攝）

1.6公里換1個左轉！公館圓環羅斯福路新店往公館內側第二車道，8日起改成時段性可變車道，早上7點至9點禁止直接左轉，今天是政策上路後第一個上班日，左轉需求汽機車確實不多，進一步觀察，行駛基隆路替代路線的車輛，每個號誌週期僅0至2台汽車停等待轉，但有問題的是，要左轉上福和橋往新北市的車輛，於禁左時段進入可變車道進退不得，唯有直行一途，不過沿路都沒有左轉的機會，得再行駛800公尺到新生南路，才有辦法從巷子繞回來，換算下來，如要回到福和橋入口，必須多開1.6公里。

對此，台北市交通管制工程處說明，如果錯過原本規劃的替代動線，有2種方式可以回到福和橋，其一是繼續直行至羅斯福路、新生南路交叉口，右轉進入羅斯福路三段333巷，接著右轉至新生南路三段98巷口，再右轉新生南路，然後左轉羅斯福路，直行至公館圓環路口右轉上福和橋；其二是在羅斯福路、辛亥路口右轉，並於辛亥路、基隆路口右轉後直行上福和橋。

針對此處早晨尖峰（早上7點至9點）汽機車「禁左」，市府原本規劃的替代動線，理想狀況是汽車開到羅斯福路口右轉基隆路行駛約450公尺，在台科大校門前路口迴轉後，直行上福和橋；機車除了前述動線，也可於公館圓環路口兩段式左轉，被民眾戲稱為「公館長條橢圓環」。

今天上午觀察，公館圓環路口派駐5名義交疏導交通，羅斯福路新店往公館的可變車道使用頻率較其他車道低，義交不時走向車道，口述或比手勢，告知鄰近車道隊伍的後方車輛，可以變換車道至隔壁停等紅燈，也有不熟路況的車主以為早晨尖峰仍可直接左轉，因此停在待轉區並打方向燈，經義交提醒才改直行。

