    首頁 > 生活

    串聯步道及自行車道 花蓮美崙溪左菁華護岸新建引道完工

    2025/11/10 15:51 記者游太郎／花蓮報導
    花蓮市美崙溪下游菁華橋沿岸完成引道等設施工程，可望成為市民重要的休閒去處。（記者游太郎攝）

    花蓮市美崙溪下游菁華橋沿岸完成引道等設施工程，可望成為市民重要的休閒去處。（記者游太郎攝）

    花蓮縣政府今天宣布，花蓮市區美崙溪下游整治工程完工，從尚志橋、中正橋至菁華橋等區域溪畔，沿線增設觀景平台並整修既有設施，可望成為市民重要的休閒步道。

    縣府指出，110年已完成美崙溪右岸自行車道串連工程，打通7處斷點，完成6.5公里路線，為持續提升整體河岸休憩空間品質，縣府於113年底啟動左岸串連工程，投入2394萬餘元，全長約1.45公里，包括尚志橋、中正橋至菁華橋等區域溪畔，沿線增設觀景平台並整修既有設施。主要施作項目包含Z型斜坡引道、步道照明、護欄、木棧道修繕與路面鋪設，營造更安全、親河的散步休閒環境。

    縣府表示，美崙溪畔續進行多項空間優化工程，包含文化局進行中的「美崙溪畔歷史文化廊帶串聯計畫」，民政處進行中的「忠烈祠建築及周邊環境改善」，包含涼亭及河堤階梯周邊綠化植栽、照明補強、休憩空間設置，並融入文化意象。將繼續以「整體河岸廊帶」的方式推動整體空間改善，讓民眾以更舒適、安全且具文化深度的方式，親近花蓮市的歷史與自然景觀。

    縣長徐榛蔚說，在綠帶整理、步道銜接、照明提升及文化節點建置的整體規劃下，美崙溪畔將兼具白天休閒散步與夜間友善照明功能，並強化低光害、生態友善等特色，打造集自然、文化、散步與自行車慢遊於一體的多元河岸廊帶，持續提升花蓮城市生活品質。

