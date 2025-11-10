鳳凰颱風進逼 新北滯洪池放空、抽水機具備戰

因應颱風來襲，新北市水利局預先佈設移動式抽水機。（圖由新北市水利局提供）

鳳凰颱風進逼台灣，新北市府全面戒備、提前部署，水利局已全數完成各項防汛整備工作，並請區公所針對易淹水地區進行巡查清淤，藉由提早應變、充分準備，因應颱風來襲。

水利局表示，防汛整備項目包含破堤施工案件檢查、水門及抽水站巡檢、分洪道檢查、移動式抽水機調度預佈、滯洪池降低水位及放空、溝渠清淤、自主防災社區維運、防汛備料清點。目前轄管83台移動式抽水機、813座水門、84座抽水站共341台抽水機組皆已完成功能測試，運作正常，並已完成9座公共設施透水保水設施進行排空作業，以保持最大儲水空間，內部透過抽水站預抽機制與「新北市智慧防汛平台系統」即時掌握水情，外部則結合新北市首創的「偵水志工」機制，有效強化並落實整體防汛整備。

水利局說，針對易積淹水處，11月7日已請各區公所及相關單位持續進行溝渠、箱涵、下水道清淤等作業，並再次啟動各區低地排水設施檢查及8處分洪道檢查，以確保安全。

水利局指出，針對地勢低窪、易積水處，後續將於颱風來襲前完成共計28處、30台大中小型移動式抽水機組的佈設，目前已進行分洪道、各區低地排水設施自主檢查，同時備有砂包，提供臨時搶險及區公所領取使用。

水利局長宋德仁表示，若後續需關閉橫移門，水利局將提早透過新聞稿、電視跑馬或電子看板等方式公告，並協調改道路線，確保民眾通行順暢與安全。

抽水站人員針對抽水設備的控盤進行檢查。（圖由新北市水利局提供）

新北市各區公所針對積淹水熱點巡檢及清疏。（圖由新北市水利局提供）

新北市府透過智慧防汛平台水情，掌握即時水情。（圖由新北市水利局提供）

