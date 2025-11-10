前家樂福竹北店招商受阻 竹縣議員建議推動都更+對面蓋雙子星大樓

前家樂福竹北店在業者退場後，顯得冷冷清清。（記者黃美珠攝）

國民黨新竹縣議員蔡志環針對前家樂福竹北店所在建物，今天大膽建議縣府或可推動都更，特別是在其對面的縣華停車場打造雙子星大樓，讓縣治區核心商圈能跟蓬勃發展的高鐵特區商圈不再脫鉤，加上推動中的新竹縣輕軌捷運藍線建設一起發展，引入全新的商業模式或商圈品牌，成為竹北市都市再生的新起點。

蔡志環說，在竹北經營近28年的家樂福竹北店熄燈了，縣府上週五（7日）首次招商卻無人問津。她覺得這個據點就在縣治區核心商圈，位置好卻從沒跟高鐵區連動發展過，現在正是檢討未來30年發展前景的好時機，主要就是應該引進新型態的商業模式來繁榮地方。

縣府交通旅遊處長陳盈州說，這棟商城首次流標主因是1到3樓4000多坪的商場營運風險太高，參考業者心聲後正在調整，改為分層標租辦理，未來除不能有8大行業，其他任何行業都可進駐。

他也說，因這棟大樓沒到公有建物RC構造50年的報廢年限，曾考慮ROT，也就是引進民間投資增建、改建及修建政府現有建設後營運，但評估顯示在後續只能操作20年下，不符投資效益一樣會乏人問津。

至於縣華停車場本就是車站用地，規劃中的新竹縣輕軌捷運藍線主要路廊就在光明6路，等於原家樂福竹北店與縣華停車場的開發案若成功推出，將是挹注輕軌建設很重要的一環，所以停車場上蓋雙子星的構想是可考慮的。

