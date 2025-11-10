為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    全國社區童軍聯團大露營1223人齊聚桃園 明年南投接棒

    2025/11/10 15:56 記者林曉雲／台北報導
    全國社區童軍聯團大露營，全國1223位童軍齊聚桃園市龍潭，共創寓教於樂新體驗。（圖由桃園市童軍會提供）

    全國社區童軍聯團大露營，全國1223位童軍齊聚桃園市龍潭，共創寓教於樂新體驗。（圖由桃園市童軍會提供）

    今（2025）年全國社區童軍聯團大露營，全國1223位童軍齊聚桃園市龍潭，共創寓教於樂新體驗，明年將由南投縣童軍會接棒。大會主席、桃園市童軍會副理事長暨桃園市教育局長劉仲成表示，呼應教育部強調的「自發、互動、共好」學習精神，童軍活動培養生活應用能力與公民責任，並深化永續意識，實踐「學以致用」的教育理念。

    桃園市童軍會說明，全國社區童軍聯團大露營於8日及9日在桃園市立龍潭高中及龍潭國小舉行，今年以「探索桃園、童藝飛揚」為主題，童軍夥伴透過探索與實踐，發現桃園的多元文化與教育魅力，吸引各縣市1223位童軍參與，展開2天1夜學習冒險之旅，也呈現童軍教育與社區學習的豐碩成果。

    台灣省童軍會榮譽理事長暨教育部國教署署長彭富源、台灣省童軍會理事長葉信村、中華民國童軍總會秘書長楊永欽等人共同出席。

    今年大露營結合聯合國永續發展目標（SDGs），設計「未來地球守護者」任務，引導童軍思考環境保育與永續責任，並設置「勇者試煉場」與「協力冒險家」挑戰區，強化童軍的合作與解決問題的能力，另設有「童年玩具體驗區」與「創意作品展區」，讓童軍在互動中體驗傳統童玩與創意思考的樂趣，實踐「做中學、學中樂」的教育理念。

    此外，桃園市童軍會說明，大會也安排全國童軍前往大溪老街，感受老街的歷史底蘊與在地風情，透過傳統遊戲、地方音樂與美食體驗，童軍們在愉快的氣氛中學習地方文化，體會在地人文之美，落實寓教於樂的教育精神。

    全國社區童軍聯團大露營，全國1223位童軍齊聚桃園市龍潭，共創寓教於樂新體驗。（圖由桃園市童軍會提供）

    全國社區童軍聯團大露營，全國1223位童軍齊聚桃園市龍潭，共創寓教於樂新體驗。（圖由桃園市童軍會提供）

    全國社區童軍聯團大露營，全國1223位童軍齊聚桃園市龍潭，共創寓教於樂新體驗。（圖由桃園市童軍會提供）

    全國社區童軍聯團大露營，全國1223位童軍齊聚桃園市龍潭，共創寓教於樂新體驗。（圖由桃園市童軍會提供）

