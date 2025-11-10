偷吃土魠「凶手」繩之以法 重達168公斤公牛鯊落網就擒

澎湖捕獲的疑似公牛鯊，重達168公斤比人還高。（民眾提供）

每年入冬後即是澎湖土魠魚的盛產季節，野生土魠魚體型會特別肥美且接近橢圓形，也是價格最高時，手釣價格更高，所以被稱為澎湖「白金」，但近來傳出土魠魚身被吃，只剩下魚頭，讓討海人恨的牙癢癢。

澎湖漁民8日上午在七美東南海域，意外釣起一尾重達168公斤的鯊魚，應是錘頭類鯊魚，研判可能是公牛鯊，由於公牛鯊喜愛血腥及衝勁，因此延繩釣過程中的土魠、紅甘總是其下手目標，因為其體型過大，一般土魠釣組根本無法將其拉上船，這一尾疑似公牛鯊竟然被漁民意外釣起。

公牛鯊又稱低鰭真鯊，是一種溫暖及沿岸淺水帶常見的鯊魚，為軟骨魚綱真鯊目真鯊科的其中一種，被IUCN列為易危保育類動物，但台灣尚未列入保育類，因此仍可以捕撈買賣。

不像其他的海鯊，公牛鯊也可以在淡水中活動，牠們可以在河流出沒，因此是造成近岸攻擊人類的元兇。澎湖屢次傳出公牛鯊出沒，西嶼天和養殖場就多次發現公牛鯊闖入箱網，大啖海鱺美食。

白金土魠被咬到只剩下魚頭，疑似為捕獲公牛鯊所為。（民眾提供）

