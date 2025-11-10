高麗菜怎麼炒才又甜又脆？網友分享「3大因素」是關鍵

網友發文分享自己的煩惱，指出高麗菜若加水、加油炒久容易變軟，甜味又不易釋出，示意圖。（情境照）

高麗菜看似家常菜，但要炒得「又甜又脆」卻不簡單。網友發文分享自己的煩惱，指出高麗菜若加水、加油炒久容易變軟，甜味又不易釋出。貼文曝光後，不少網友分享秘訣，包括調味、火候、鍋具甚至品種的重要性。

網友昨日在PTT以「高麗菜如何炒得又甜又脆」為題發文說，自己發現這道看似簡單的料理其實不容易掌握。他指出，蔬菜若要炒出甜味，通常需要加水並加熱一段時間，但高麗菜加水、加油炒久又容易變軟，難以維持爽脆口感。他也強調，前提是高麗菜本身要新鮮、夠脆，否則再怎麼炒都達不到理想效果。

貼文曝光後，許多網友直言炒出「甜味」的關鍵其實不在技巧，而在「調味」，「加糖、味精、雞粉」、「加糖乾炒不開火」、「高麗菜怎麼可能有自體甜味？聽哪個美食磚家説的？明明都是加糖」、「加糖就會甜了」、「本來已經脆了，那就加糖」、「我都加冰糖」。

另一方面，也有網友強調「火候」與「鍋具」的重要性，「用鐵鍋大火炒」、「不加油，用奶油下去炒，再加一點鹽」、「首先你要有大火，再有個好的炒鍋」、「大火爆香先倒水然後馬上倒菜」、「鐵鍋、最大火炒，很快就好了很簡單」、「大火快炒，會比較脆甜」、「菜要先泡水，炒的時候不用加水」。

不過，另有不少人認為高麗菜的品種才是關鍵，「品質好的菜隨便弄都好吃」、「要脆跟品種有關，台灣的才會脆，進口的都不行」、「最重要是食材本身要好，品種不對穩死」、「我也研究過這個問題，結論是好吃的高麗菜決定一切」、「高麗菜本身就會出水，不加水也行。關鍵是菜本身」。

