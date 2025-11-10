桃市消防局完成鳳凰颱風整備 提醒9項居家防颱措施

鳳凰颱風來勢洶洶，桃園市消防局各分隊今天完成防災整備。（桃園市消防局提供）

因應鳳凰颱風來襲，桃園市政府消防局已進行相關整備，同時提醒民眾務必提前做好防颱準備，落實各項防護措施。

桃市消防局提醒民眾居家防颱措施應注意：

一、檢查家中門窗是否牢固，如有破損應立即修補。二、將陽台盆栽及懸掛物移至室內或穩妥加固，避免高空落物。三、修剪庭園樹木、加設支架，預防強風造成倒伏或損壞。四、清理住家週邊及屋頂排水孔、排水溝，保持排水暢通，防止積水淹水。五、巡檢廣告招牌、工地圍籬，做好加固或取下處置，避免因強風飛落發生危險。六、檢查用電及瓦斯設備，恆常留意安全，備妥手電筒等照明用品，以備可能停電。七、備齊至少三日份食物與飲用水供應，確保基本生活所需。八、常用藥品及簡易急救用品亦請適量準備。九、颱風期間如非必要請勿外出，務必待在安全場所，請勿前往海邊、高地或山區等危險地帶，並避免從事觀浪、戲水、釣魚、登山、露營等戶外活動。

請繼續往下閱讀...

另外，消防局也提醒漁民停泊於漁港的船隻應加強繫纜，並請嚴守相關規定，落實碼頭安全作業。桃園市政府同時呼籲民眾隨時留意氣象報告及市府公告，提前做好防災措施，確保自身及家人安全，市府各單位正持續掌握最新動態，強化防災整備，力求將災害影響降至最低。

鳳凰颱風來勢洶洶，桃園市消防局進行防災整備，測試防水閘門。（桃園市消防局提供）

鳳凰颱風來勢洶洶，桃園市消防局各分隊進行防災整備，備妥沙包因應大雨。（桃園市消防局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法